Professor edifica o destino de uma nação

Desde os primeiros anos de vida, a criança aprende com quem convive. Ao chegar à escola, esse processo ganha novo significado e, no coração do ecossistema educacional, está o professor, guia da jornada de aprendizagem, referência ética e cidadã. Ser professor é muito mais do que transmitir conteúdos: é educar pessoas e, por consequência, participar da construção do futuro de uma nação.

O professor é um profissional singular, que atua na formação intelectual, social, emocional e moral de crianças e jovens. Ele desperta sonhos, estimula a criatividade e o pensamento crítico, cultiva valores, desafia, inspira e mostra que aprender pode ser uma experiência de descobertas contínuas. É também um dos primeiros agentes de socialização fora da família, ajudando os alunos a desenvolver respeito, cooperação, empatia e convivência.

Mais do que ensinar conteúdos, o professor inspira, forma e transforma vidas. Cada gesto carrega força formadora. Suas decisões e atitudes diante de dilemas morais e questões sociais são observadas, assimiladas e multiplicadas pelos alunos. Ao valorizar a justiça, os direitos humanos, a democracia e a igualdade, orienta estudantes a desenvolver opinião própria, fazer escolhas responsáveis e tornarem-se cidadãos conscientes, agentes de transformação, comprometidos com o bem comum.

Educar é um processo multidimensional que envolve família, escola e comunidade. Nesse contexto, a liderança do diretor e do coordenador pedagógico é essencial para que o professor exerça sua missão em plenitude. São eles que criam as condições institucionais, organizam, recursos, zelam pelo clima escolar e apoiam o docente no planejamento e na gestão da sala de aula. Quando diretores e coordenadores atuam de modo colaborativo com seus professores, fortalecem a confiança, reduzem tensões e abrem caminhos para que cada aluno receba o melhor em ensino e cuidado humano.

Inspirar o aluno a aprender bem e para o bem é a essência da docência. O professor cria condições para que cada estudante se torne um aprendiz autônomo, confiante, criativo e solidário. Em muitos casos, vai além dos limites da sala de aula, articulando o apoio de famílias, coordenação, bibliotecários, fonoaudiólogos e psicólogos para assegurar o acompanhamento necessário. Também busca formação continuada, estuda, replaneja e avalia sua prática com humildade e rigor, consciente de que ensinar é um ato de permanente atualização.

A pandemia revelou, de maneira incontestável, a grandeza dessa profissão. Professores, isolados em seus lares, improvisaram salas de aula em quartos e salas, olharam para câmeras como se dialogassem com seus alunos, cantaram, dançaram, reinventaram metodologias e mantiveram viva a chama do aprendizado. Essa experiência evidenciou a capacidade de adaptação e a dedicação em preservar o vínculo humano e pedagógico em tempos de crise, bem como a importância da tecnologia.

Para que uma sociedade prospere, é essencial valorizar seus professores. Isso significa remuneração justa, condições dignas de trabalho e oportunidades contínuas de formação. Valorizar o professor é valorizar o presente e o futuro de uma nação. No mundo inteiro, a importância da docência é reconhecida. No Brasil, a tradição remonta a 15 de outubro de 1827, quando D. Pedro I decretou a criação do ensino elementar, estabelecendo regras para contratação, remuneração e currículo. Um século e duas décadas depois, em 1947, ocorreu a primeira homenagem nacional ao professor. Em 1994, a UNESCO instituiu o Dia Mundial dos Professores, reforçando globalmente a grandeza da missão docente. O Brasil manteve a celebração em 15 de outubro, data que simboliza a nobreza do ato de ensinar.

Em encontros internacionais, como os promovidos pela Nobel Prize Academy, é emocionante ouvir grandes cientistas declararem gratidão aos professores, muitos da educação básica, pelas conquistas que alcançaram. Esse reconhecimento traduz o impacto profundo e duradouro da docência na vida de cada pessoa. O trabalho do professor se multiplica de modo silencioso e contínua: um aluno inspirado torna-se um adulto transformador, que, por sua vez, inspirará outros.

Ser professor é comprometer-se com valores que sustentam a vida em sociedade: dignidade, responsabilidade, solidariedade e empatia. É deixar marcas que atravessam gerações. É construir futuros. Essa missão floresce quando há gestão escolar capaz de apoiar, motivar e inspirar cada educador, criando ambientes onde o ensino se converte em aprendizado vivo. Cada aula, cada gesto de incentivo, cada palavra de reconhecimento pode mudar uma vida, e transformar o mundo.

Professores, coordenadores, diretores e famílias formam juntos a base de uma nação que deseja prosperar com justiça, inovação e humanidade. Quando atuam em sintonia, o impacto é extraordinário: crianças e jovens crescem confiantes, aprendem a respeitar diferenças, desenvolvem potencialidades e tornam-se cidadãos preparados para os desafios de um mundo em constante transformação.

Parabéns, Professor, por sua nobre missão de iluminar, formar e inspirar. Que cada escola e comunidade reconheçam, todos os dias, que é na voz, no olhar e na dedicação de um professor que se edifica o destino de uma nação.

Eduardo Carvalho, Harvard University Fellow, CEO fundador da ABA Global Education, ex-professor da FCAP/UPE



