A saúde do futuro passa pela inovação – e o Brasil não pode ficar para trás
Na China, a integração entre governo, universidades e empresas cria um ciclo virtuoso de inovação, que se traduz em soluções práticas
Clique aqui e escute a matéria
Em setembro de 2025, tive a honra de liderar, como presidente do LIDE Saúde Pernambuco, uma missão à China em parceria com o LIDE Pernambuco e o LIDE China. Reunimos 15 médicos, empresários e executivos para um mergulho no ecossistema chinês de inovação em saúde. A comitiva teve uma representação muito significativa do setor de saúde privado e público de Pernambuco, contando com presença do secretário de desenvolvimento econômico da cidade do Recife, Carlos Andrade Lima demonstrando o reconhecimento da contribuição da saúde para nossa cidade, e do presidente do Sindhospe, George Trigueiro que representa as empresas de saúde de Pernambuco, além de diversos atores integrantes do nosso polo médico.
O objetivo era claro: compreender como tecnologia e inteligência artificial estão transformando a prática médica e a gestão hospitalar – e o que podemos aprender dessa experiência para o Brasil.
A jornada foi intensa. Passamos por quatro cidades – Beijing, Shanghai, Xiamen e Shenzhen – e tivemos encontros estratégicos. Com o embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, reforçamos laços institucionais. No Xiamen Cardiovascular Hospital, foi firmado um acordo de cooperação técnica e científica que permitirá intercâmbio entre médicos brasileiros e chineses com a participação de uma referência nacional no tema, o médico Fernando Moraes, representando o Instituto do Coração de Pernambuco. No Dongzhimen Hospital, referência em medicina tradicional chinesa, vimos de perto como práticas integrativas podem conviver com a medicina de ponta.
No campo empresarial, conhecemos gigantes como United Imaging Healthcare, China Meheco, Mindray e Longwood Valley. Também participamos de reuniões no China BRICS Science and Innovation Incubation Park for the New Era, um espaço dedicado a acelerar projetos disruptivos em saúde.
O que observamos foi revelador: a China investe em escala e velocidade impressionantes na transformação digital do setor. A integração entre governo, universidades e empresas cria um ciclo virtuoso de inovação, que se traduz em soluções práticas – de cirurgias robóticas a diagnósticos preditivos por inteligência artificial.
E o Brasil? Temos desafios imensos, mas também um potencial extraordinário. Nosso sistema de saúde precisa de políticas que estimulem a inovação, da digitalização de processos, de profissionais capacitados e, sobretudo, de parcerias internacionais que nos aproximem das melhores práticas mundiais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Essa missão reforçou a convicção de que não podemos mais enxergar a inovação como algo distante ou opcional. Ela é um caminho sem volta. Se soubermos aproveitar esse movimento global, transformaremos desafios históricos em oportunidades de crescimento, impacto social e melhoria real da vida das pessoas.
O LIDE Saúde Pernambuco, ao lado do LIDE China, seguirá empenhado em abrir portas, aproximar líderes e estimular cooperação. O futuro da saúde já está sendo escrito – e o Brasil precisa ocupar um papel de protagonismo nessa história.
Alberto Cherpak – presidente do LIDE Saúde Pernambuco