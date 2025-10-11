A saúde do futuro passa pela inovação – e o Brasil não pode ficar para trás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na China, a integração entre governo, universidades e empresas cria um ciclo virtuoso de inovação, que se traduz em soluções práticas

Clique aqui e escute a matéria

Em setembro de 2025, tive a honra de liderar, como presidente do LIDE Saúde Pernambuco, uma missão à China em parceria com o LIDE Pernambuco e o LIDE China. Reunimos 15 médicos, empresários e executivos para um mergulho no ecossistema chinês de inovação em saúde. A comitiva teve uma representação muito significativa do setor de saúde privado e público de Pernambuco, contando com presença do secretário de desenvolvimento econômico da cidade do Recife, Carlos Andrade Lima demonstrando o reconhecimento da contribuição da saúde para nossa cidade, e do presidente do Sindhospe, George Trigueiro que representa as empresas de saúde de Pernambuco, além de diversos atores integrantes do nosso polo médico.

O objetivo era claro: compreender como tecnologia e inteligência artificial estão transformando a prática médica e a gestão hospitalar – e o que podemos aprender dessa experiência para o Brasil.

A jornada foi intensa. Passamos por quatro cidades – Beijing, Shanghai, Xiamen e Shenzhen – e tivemos encontros estratégicos. Com o embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, reforçamos laços institucionais. No Xiamen Cardiovascular Hospital, foi firmado um acordo de cooperação técnica e científica que permitirá intercâmbio entre médicos brasileiros e chineses com a participação de uma referência nacional no tema, o médico Fernando Moraes, representando o Instituto do Coração de Pernambuco. No Dongzhimen Hospital, referência em medicina tradicional chinesa, vimos de perto como práticas integrativas podem conviver com a medicina de ponta.

No campo empresarial, conhecemos gigantes como United Imaging Healthcare, China Meheco, Mindray e Longwood Valley. Também participamos de reuniões no China BRICS Science and Innovation Incubation Park for the New Era, um espaço dedicado a acelerar projetos disruptivos em saúde.

O que observamos foi revelador: a China investe em escala e velocidade impressionantes na transformação digital do setor. A integração entre governo, universidades e empresas cria um ciclo virtuoso de inovação, que se traduz em soluções práticas – de cirurgias robóticas a diagnósticos preditivos por inteligência artificial.

E o Brasil? Temos desafios imensos, mas também um potencial extraordinário. Nosso sistema de saúde precisa de políticas que estimulem a inovação, da digitalização de processos, de profissionais capacitados e, sobretudo, de parcerias internacionais que nos aproximem das melhores práticas mundiais.

Essa missão reforçou a convicção de que não podemos mais enxergar a inovação como algo distante ou opcional. Ela é um caminho sem volta. Se soubermos aproveitar esse movimento global, transformaremos desafios históricos em oportunidades de crescimento, impacto social e melhoria real da vida das pessoas.

O LIDE Saúde Pernambuco, ao lado do LIDE China, seguirá empenhado em abrir portas, aproximar líderes e estimular cooperação. O futuro da saúde já está sendo escrito – e o Brasil precisa ocupar um papel de protagonismo nessa história.

Alberto Cherpak – presidente do LIDE Saúde Pernambuco