Artigo | Notícia

Pobreza estrutural

O trabalho infantil ilegal não é apenas uma estatística social é uma ferida aberta que compromete o presente e o futuro da juventude vulnerável

Por José Arlindo Soares Publicado em 08/10/2025 às 0:00 | Atualizado em 08/10/2025 às 10:43
Trabalho infantil recua ao menor nível desde 2016, mas ainda atinge 1,6 milhão de jovens, aponta IBGE
Trabalho infantil recua ao menor nível desde 2016, mas ainda atinge 1,6 milhão de jovens, aponta IBGE - Thiago Lucas

A PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIO DO IBGE, divulgada na segunda quinzena de setembro último, revela que em 2024 o Brasil tinha 1, 957 milhão de crianças e adolescentes realizando trabalhos impróprios para as suas idades, das quais 33% estavam na Região Nordeste.

No geral, ocorreu um aumento de 2,1% em relação a 2023, embora, se considerado as piores formas de Trabalho infantil tem-se o menor indicador da série histórica iniciada em 2016 com um queda de 5.1% em relação a 2023(Estado de SP- 20/092025). Como esses ziguezagues de indicadores de diferentes formas de trabalho de crianças e adolescentes, o Brasil não conseguiu ainda cumprir a meta da ONU que prevê a erradicação de todas as formas de exploração do trabalho desses segmentos até este ano, o que se enquadraria nos objetivos do Desenvolvimento Sustentável Mundial.

Mesmo considerando a escala de diminuição do assombroso fenômeno da exploração juvenil, considerada pelo IBGE na série iniciada em 2016, os males para a nossa infância e juventude de famílias mais pobres ainda são incalculáveis para a saúde, a educação e o futuro desses jovens. Aproveitando a oportunidade, da atualização dessa agenda cabe tomar a história para lembrar como o problema foi desnudado a partir do processo da redemocratização do País.

Em 1992, quatro anos a promulgação da Constituição , O Centro Josué de Castro realizou um ampla pesquisa amostral(apoio Save de Childre) nos Canaviais de Pernambuco quando estimou que 25% da mão da mão de obra na Zona de Mata(PE) era constituída de Crianças e adolescentes com provada correlação com a saúde , a baixa escolaridade e a violação de direitos básicos das famílias.

A pesquisa desnudou o fenômeno, tirando-o da clandestinidade., com repercussão, na época, na grande imprensa nacional e Internacional , nos movimentos socias na academia e nos órgãos internacionais, como o próprio Departamento de Estado Norte Americano** o que levou o governo do Brasil a criar o Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil -PETI- que foi referenciado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) , trazendo um caminho sobre como enfrentar esse tormentoso quadro social, inclusive, a luz da nova Constituição.

Não se pode deixar de ter presente os avanços ocorridos, no entanto é importante registrar que é necessário um maior esforço para atingir a meta firmada com a ONU de erradicar todas as formas de trabalho infantil no menor tempo dessa década. A permanência desse quadro é o retrato fiel da pobreza estrutural que atravessa gerações.

José Arlindo Soares, sociólogo, professor aposentado da UFPB e presidente do Centro de Estudos Josué de Castro

**-UNITED STATES DEAPRTAMENT STATES. Departement of State. Country Reports on Human Rights Practices for 1995 - Brazil. Washington, DC, 30 jan- 1996

 

