O gajo prefere capim?

Clique aqui e escute a matéria

O preconceituoso e salazarista Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, campeão brasileiro de cartão vermelho, que "só respeita três mulheres", a milionária presidente periquita, "sua esposa" (machista não tem mulher, tem esposa, apesar do vocábulo não constante da Constituição nem do Código Civil), e esculhamba o Brasil e a imprensa esportiva, em suas entrevistas, cuspindo no prato milionário que come; e sua mãe (a dele), sempre que perde, arranja desculpa esfarrapada para a derrota.

Depois da recente derrota pro Bahia, culpou o gramado. Segundo ele o alviverde perdeu porque a grama estava pintada de verde. Mostrou as mãos e a bola com manchas verdes. O choro não cola. Se o gramado do Otávio Mangabeira é irregular, o maior prejudicado no jogo foi o Esquadrão de Aço, que pratica o nosso futebol autêntico e clássico, de troca de passes rasteiros, e não o Palmeiras, de retranca, contra-ataques e lançamentos longos importados da sua pátria amada que nunca foi campeã do mundo e nada tem a ensinar aos sul-americanos.

Os times que praticam o verdadeiro futebol brasileiro são o Flamengo e o Bahia. O Palmeiras é um quadro bem armado, com numeroso plantel de grandes atletas, difícil de ser vencido, mas somente o Flamengo, o Bahia e o Cruzeiro alegram os seus torcedores com estilo vistoso. O futebol de Jorge Vieira, campeão pelo América do Rio e Galícia. O futebol de Don Fleitas Solich, Elba de Pádua Lima, Evaristo de Macedo, Oswaldo Brandão, Wanderley Luxemburgo, Gentil Cardoso, o moço preto, campeão pelo Vasco, Fluminense, Sport, Santa Cruz e Náutico. De Sotero Monteiro, campeão baiano pelo Guarany.

Na mais recente derrota do Brasil para Argentina, Los Hermanos deram olé, na prática do "Toco e me voy." Quando um repórter perguntou a João Saldanha, comandante do Brasil, numa partida contra o escrete gaúcho, na inauguração do Beira-Rio, se estava gostando da grama, João Sem Medo respondeu: "Ainda não provei." Será que o gajo provou o capim da Fonte Nova? Ou prefere o escorregadio e perigoso piso sintético do Palmeiras, detestado pelos craques brasileiros e europeus, onde o Periquito é abarrancado feito canário de briga?

Galinheiro, mítico canário-da-terra, abarrancado nas torres da Igreja das Graças, ainda era muda de mato, quando caiu no alçapão do saudoso Nando Dubeaux que o levou para brigar na rinha da Baixa-Verde e sofreu uma surra do canário de Moab. Seu Lourival da APL soube disso?

Arthur Carvalho, da Associação Brasileira de Imprensa - ABI



