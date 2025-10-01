Legado e renovação da Clínica Médica no 18º Congresso Brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Clínica Médica, conhecida internacionalmente como Medicina Interna, é a especialidade dedicada ao cuidado integral do adulto, englobando desde a prevenção até o diagnóstico e tratamento de doenças agudas ou crônicas, comuns ou raras. O médico internista é formado para acompanhar pacientes em diversos cenários — ambulatórios, enfermarias, emergências e unidades de terapia intensiva —, atuando tanto de forma autônoma quanto em parceria com outras especialidades, sobretudo nos quadros complexos e sistêmicos.

Em Pernambuco, a Clínica Médica possui raízes sólidas e ocupa um lugar central na história da saúde. Há mais de cinco décadas, consolidou-se como pilar do cuidado ao adulto, tradição construída por mestres como Amaury Coutinho, Ciro de Andrade Lima, Paulo Meireles, Oscar Coutinho, Francisco Barretto (Dr. Chicão), Victorino Spinelli, Luiz Fernando Maciel, Ney Cavalcanti e tantos outros que lançaram as bases teóricas e práticas seguidas pelas novas gerações de clínicos até os dias atuais.

E quem não gostaria de ser cuidado por um desses mestres, no momento de maior necessidade? E qual estudante não gostaria de beber da fonte da sabedoria desses professores? Apesar desse sentimento coletivo de que o clínico é o salva-vidas dos momentos mais difíceis, ao longo das gerações, a Clínica Médica perdeu espaço diante da fragmentação do conhecimento e da crescente valorização das subespecialidades.

É verdade que esse processo trouxe avanços notáveis para a medicina, permitindo a formação de superespecialistas e garantindo cuidados cada vez mais precisos e sofisticados em áreas específicas. Mas, ao mesmo tempo, deixou em segundo plano a figura do clínico como eixo central do cuidado, justamente aquele que tem a missão de integrar saberes e enxergar o paciente como um todo. Resgatar o papel central do clínico — capaz de integrar saberes e compreender o paciente como um todo — tornou-se um desafio e, ao mesmo tempo, uma necessidade para a medicina contemporânea.

É nesse cenário que a Sociedade Brasileira de Clínica Médica e suas regionais vêm reforçando a importância do especialista na área. A Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, apesar de jovem — fundada em 2021 como regional da SBCM — carrega consigo o longo legado dos grandes clínicos que marcaram gerações e moldaram a especialidade no estado. É justamente por essa herança que a entidade assume agora a responsabilidade de sediar o maior congresso de Clínica Médica da América Latina, primeira vez realizado no Nordeste. O 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que acontecerá no Recife entre os dias 8 e 11 de outubro de 2025, reunirá especialistas de todo o País, com o objetivo de reforçar a centralidade do clínico no cuidado em saúde.

O evento pretende formar e inspirar novas gerações de médicos, valorizando desde fundamentos clássicos, como a história clínica, o exame físico e a escuta qualificada do paciente pela medicina narrativa, até o resgate da reflexão crítica sustentada tanto pelas bases fisiopatológicas quanto pela evidência científica robusta. Mais que um encontro científico, o congresso é um chamamento aos gestores para reconhecerem o papel dos clínicos no Nordeste e em todo o país. Afinal, trata-se de uma especialidade estratégica para o cuidado integral, especialmente dentro do hospital, onde contribui para melhores desfechos, altas mais precoces, economia de recursos e, sobretudo, para salvar vidas. Quem buscar o congresso sairá com o conhecimento renovado. Encontrará exatamente o que procura: desde a reflexão sobre como tocar a alma humana por meio da poesia, da literatura e até da religiosidade, até o contato direto com as novidades científicas mais recentes que atravessam a prática da Clínica Médica.

O evento vai revisitar medidas profiláticas fundamentais — da vacinação ao uso criterioso de antibióticos, passando pela mudança de estilo de vida, a prevenção e o rastreamento do câncer, além do debate sobre quando prescrever e, sobretudo, quando desprescrever vitaminas e hormônios. Haverá ainda espaço para um olhar clínico que se estende do ambulatório à terapia intensiva, discutindo não apenas como prolongar a vida, mas também como reconhecer o momento de parar e assegurar uma morte digna.

O congresso também será palco de reconhecimento. Cinco grandes clínicos brasileiros, que escreveram seus nomes na história da especialidade, receberão homenagem por sua contribuição ao fortalecimento da Clínica Médica e à formação de gerações de estudantes e residentes. São eles: Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes (SP), Dr. Cesar Kubiak(PR), Dr. Carlos Seara (SC), Dr. Osvaldo Fortini (MG) e Dr. Fernando Raposo (PE). Verdadeiros modelos para as novas gerações, eles terão seus nomes estampados nas salas do evento e serão celebrados na abertura oficial do congresso, em um tributo presencial ao legado que construíram.

A diretoria da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica se sente muito orgulhosa por carregar esse legado, por ter a confiança da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, por meio do presidente Prof. Dr. Antônio Carlos Lopes, e convida todos para estarem conosco nos próximos dias no maior Congresso de Clínica Médica da América Latina.

Marcus Villander, médico clínico, presidente do 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica. É mestre e doutorando em Ciências pela Fiocruz Pernambuco



