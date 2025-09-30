fechar
Artigo | Notícia

Energia Renovável para o desenvolvimento do Nordeste: o Powershoring

O Nordeste tem uma matriz energética majoritariamente renovável e pode aumentá-la a custos decrescentes devido a ganhos de escala.

Por JORGE JATOBÁ Publicado em 30/09/2025 às 0:00 | Atualizado em 30/09/2025 às 10:17
Geração de energia eólica no Nordeste
Geração de energia eólica no Nordeste - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

No Brasil, 86,2% (207 de 240 GW) e, no Nordeste, 86,8% (59 de 68 GW) da potência instalada de energia elétrica têm origem em fontes renováveis: hidroeletricidade, energia solar e eólica, e biocombustíveis de várias gerações. No Nordeste, dos 59GW de potência instalada de energia renovável, 28,8GW, ou 48,8%, são de energia eólica. A Região já responde por 28,5% da matriz energética renovável do Brasil e a tendência é de crescimento. O Nordeste, portanto, tem aumentado a capacidade instalada de energias renováveis, sobretudo as de origem eólica e solar. Isso tem gerado um excedente de energia renovável na região. Em termos de geração (MW/hora), 93% da energia produzida no Nordeste tem origem em fontes renováveis.

O excesso de energia tem levado a ANEL através do Operador Nacional do Sistema (ONS) a reduzir a geração de energia eólica e solar causando prejuízo às empresas. Rebalancear oferta e demanda de energia por meio do denominado curtailment é um desafio para o planejamento energético do país e da região, agravado com a expansão da geração distribuída em milhões de residências e empresas.

A solução é utilizar esse excesso de oferta na região, endogenizando a demanda, ou seja criando procura por meio de reconversão energética, de fóssil para renovável, dos empreendimentos já instalados na região e atraindo novos investimentos movidos por energia limpa nos diversos setores da economia. O conceito de Poweshoring é relevante neste contexto porque centra-se na descentralização da atividade produtiva para mercados localizados em territórios, países ou regiões e que utilizam nos seus processos de produção energia limpa e barata disponível em escala suficiente para garantir com segurança seu suprimento.

O Powershoring tem potencial para reduzir custos, melhorando a alocação de recursos, e para promover a competitividade da economia pelo aumento da eficiência produtiva. Além disso, irá acelerar a descarbonização e contribuir para o "compliance" ambiental das empresas e das que adotam o ESG.

O Powershoring pode também contribuir para reduzir e/ou eliminar custos com energia e com cotas de emissão, ofertar produtos verdes no mercado, reduzir gastos com compliance ambiental e reduzir impostos. O conceito se adotado e aplicado em políticas voltadas para os setores de alta e média emissões do efeito estufa como ferro e aço, alumínio, cerâmica, vidro, fertilizantes, cimento e outros materiais de construção, veículos automotores, química, metalmecânico e farmacêutico que estão distribuídos nos territórios dos estados nordestinos, podem fortalecer a competitividade da região mudando seu paradigma de desenvolvimento do ponto de vista da descabornização.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Brasil, e particularmente o Nordeste, estão avançando na transição energética que está sendo acelerada pela Guerra da Ucrânia, pelas consequências da pandemia, pelos conflitos no Oriente Médio, pelas políticas de reshoring e nearshorig que resultam dos conflitos geopolíticos dos Estados Unidos com a China e o resto do mundo pelo Governo Trump e pela crescente relevância da agenda ambiental onde se destaca a descabornização.

O Nordeste tem uma matriz energética majoritariamente renovável e pode aumentá-la a custos decrescentes devido a ganhos de escala. Dessa forma, pode aumentar a produção de energia renovável para uso próprio e exportá-la, mas não como uma comodity. O desafio não é só expandir as linhas d transmissão. É consumir essa energia dentro da região. Pode também vender para o exterior os bens manufaturados com ela produzidos. Os complexos industriais portuários já existentes como os de Suape, Itaqui, Aratu e Pecém, e os diversos polos industriais nordestinos têm enorme potencial para abrigar essas transformações, e já a iniciaram com o anúncio de vários projetos de hidrogênio verde que podem ser utilizados na produção doméstica de alimentos, refino de petróleo, siderurgia, fertilizantes e química.

Essa transformação produtiva ensejada pelo Powershoring tem potencial para adensar cadeias regionais de valor com impactos positivos sobre as pequenas e médias empresas, aumentar a produtividade e a competitividade da economia regional, elevar as exportações, expandir arrecadação tributária e gerar empregos de qualidade, estimulando pelo seu avanço, também a inovação em bens e processos.

Jorge Jatobá, doutor em Economia, Professor Titular da UFPE, Ex-Secretário da Fazenda de Pern ambuco, Presidente do Conselho de Honra do LIDE-PE, Sócio da CEPLAN-Consultoria Econômica e Planejamento

 

Leia também

Aneel confirma bandeira vermelha patamar 1 em outubro; veja como reduzir impacto na conta de luz
Conta de luz

Aneel confirma bandeira vermelha patamar 1 em outubro; veja como reduzir impacto na conta de luz
Prédio da Neoenergia no Recife é desapropriado e terá uso na educação estadual
DESAPROPRIAÇÃO

Prédio da Neoenergia no Recife é desapropriado e terá uso na educação estadual

Compartilhe

Tags