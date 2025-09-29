Aneel confirma bandeira vermelha patamar 1 em outubro; veja como reduzir impacto na conta de luz
Cobrança adicional será de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos; Neoenergia orienta consumidores sobre medidas para economizar energia
Clique aqui e escute a matéria
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que, no mês de outubro, entrará em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 1, com cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
A medida impactará diretamente o valor final das faturas de energia elétrica em todo o país.
O valor representa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando esteve acionada a bandeira vermelha patamar 2, que adicionava R$ 7,77 por 100 kWh consumidos.
Consumo consciente
Diante desse cenário, a Neoenergia Pernambuco reforça a necessidade de uso responsável da energia elétrica.
A distribuidora destaca que pequenas mudanças de hábito no dia a dia podem ajudar a aliviar o orçamento doméstico e, ao mesmo tempo, colaborar para a preservação do meio ambiente.
Dicas para economizar energia
Entre as orientações da empresa para residências, comércios e indústrias estão:
- Apagar as luzes ao sair dos ambientes.
- Dar preferência às lâmpadas de LED, mais econômicas e duráveis.
- Aproveitar a iluminação natural, abrindo janelas e cortinas durante o dia.
- Manter a geladeira bem vedada e evitar abrir a porta desnecessariamente.
- Não colocar alimentos quentes no refrigerador.
- Usar o chuveiro elétrico na posição “verão” sempre que possível.
- Lavar e passar roupas em maior quantidade de uma só vez.
- Desligar aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, já que o stand-by consome energia.
- Limpar filtros e serpentinas de ar-condicionado regularmente.
- Regular o termostato do ar-condicionado para temperaturas adequadas.
- Instalar sensores de presença em locais de pouca circulação.
- Utilizar o ferro de passar apenas quando necessário.
- Optar por eletrodomésticos com selo Procel de eficiência energética.
- Ativar o modo de economia em computadores e notebooks.
- Realizar manutenções periódicas nas instalações elétricas.
Com a chegada da nova bandeira tarifária, especialistas reforçam que a combinação de equipamentos eficientes e hábitos conscientes é o melhor caminho para reduzir o impacto da conta de luz.
