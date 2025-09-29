Aneel confirma bandeira vermelha patamar 1 em outubro; veja como reduzir impacto na conta de luz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cobrança adicional será de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos; Neoenergia orienta consumidores sobre medidas para economizar energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que, no mês de outubro, entrará em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 1, com cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A medida impactará diretamente o valor final das faturas de energia elétrica em todo o país.

O valor representa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando esteve acionada a bandeira vermelha patamar 2, que adicionava R$ 7,77 por 100 kWh consumidos.

Consumo consciente

Diante desse cenário, a Neoenergia Pernambuco reforça a necessidade de uso responsável da energia elétrica.

A distribuidora destaca que pequenas mudanças de hábito no dia a dia podem ajudar a aliviar o orçamento doméstico e, ao mesmo tempo, colaborar para a preservação do meio ambiente.

Dicas para economizar energia

Entre as orientações da empresa para residências, comércios e indústrias estão:

Apagar as luzes ao sair dos ambientes.

Dar preferência às lâmpadas de LED, mais econômicas e duráveis.

Aproveitar a iluminação natural, abrindo janelas e cortinas durante o dia.

Manter a geladeira bem vedada e evitar abrir a porta desnecessariamente.

Não colocar alimentos quentes no refrigerador.

Usar o chuveiro elétrico na posição “verão” sempre que possível.

Lavar e passar roupas em maior quantidade de uma só vez.

Desligar aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, já que o stand-by consome energia.

Limpar filtros e serpentinas de ar-condicionado regularmente.

Regular o termostato do ar-condicionado para temperaturas adequadas.

Instalar sensores de presença em locais de pouca circulação.

Utilizar o ferro de passar apenas quando necessário.

Optar por eletrodomésticos com selo Procel de eficiência energética.

Ativar o modo de economia em computadores e notebooks.

Realizar manutenções periódicas nas instalações elétricas.

Com a chegada da nova bandeira tarifária, especialistas reforçam que a combinação de equipamentos eficientes e hábitos conscientes é o melhor caminho para reduzir o impacto da conta de luz.

