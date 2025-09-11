fechar
Bruno D’Ambrosio: O alerta que toda empresa precisa ouvir antes que seja tarde

A crise, se enfrentada com método e coragem, deixa de ser uma ameaça para se tornar um momento de virada

Por BRUNO D'AMBRÓSIO Publicado em 11/09/2025 às 0:00 | Atualizado em 11/09/2025 às 9:04
A gestão de crise, portanto, não pode ser tratada como um plano de socorro de última hora
A gestão de crise, portanto, não pode ser tratada como um plano de socorro de última hora - iStock

A crise não é um raio em céu azul. Ela avisa. Pequenas variações de mercado, atrasos em pagamentos ou uma queda sutil na produtividade são, na verdade, sinais de alerta. O problema é que, no ritmo acelerado do dia a dia, muitos gestores optam por ignorá-los. Essa atitude, infelizmente, é o primeiro passo para o colapso.

A gestão de crise, portanto, não pode ser tratada como um plano de socorro de última hora, mas como uma estratégia proativa de sobrevivência e crescimento. Ignorar os sinais é abrir mão do controle; agir com inteligência é se preparar para transformar a ameaça em oportunidade.

Cinco pontos essenciais

A experiência e o mercado apontam cinco pontos essenciais para que qualquer empresa, de qualquer porte, consiga não apenas enfrentar, mas sair fortalecida de um período de turbulência. O primeiro passo é admitir que existe um problema e, mais importante, entender a sua real dimensão. É preciso ir além do óbvio, mapeando detalhadamente dívidas, receitas, prazos e gargalos operacionais. Um diagnóstico superficial leva a soluções superficiais, por isso a única forma de agir com precisão é com base em dados concretos, sem subestimar a complexidade do cenário.

Em tempos difíceis, o caixa é o ativo mais valioso. A prioridade máxima deve ser proteger a liquidez, o que significa cortar gastos supérfluos, renegociar contratos com credores e fornecedores e, acima de tudo, priorizar pagamentos de forma estratégica. Não se trata de parar de investir, mas de garantir a sobrevivência para, só então, pensar em crescer novamente. Além disso, uma crise mal explicada se torna um terreno fértil para especulações e ruídos.

A transparência é a melhor ferramenta para preservar a confiança de sócios, colaboradores e clientes. Uma comunicação institucional estruturada e honesta, tanto interna quanto externamente, minimiza danos e protege o capital de confiança construído ao longo do tempo.

A velocidade é crucial, mas não pode ser confundida com imprudência. A melhor forma de agir com agilidade e inteligência é a criação de um comitê de crise composto por líderes estratégicos. Esse grupo deve se reunir diariamente, avaliar cenários, delegar ações e, principalmente, tomar decisões baseadas em dados concretos, e não apenas no instinto.

Por fim, quando a crise se instala, a visão de quem está imerso no problema pode ficar turva. O apoio de consultorias especializadas oferece uma perspectiva técnica e imparcial, que pode identificar saídas e oportunidades que a empresa, por si só, não conseguiria enxergar. Ter um parceiro técnico é ganhar clareza e poder de reação, transformando o amadorismo em disciplina estratégica.

A capacidade de adaptação em tempos difíceis é o que define as empresas resilientes. A crise, se enfrentada com método e coragem, deixa de ser uma ameaça para se tornar um momento de virada, uma oportunidade para rever processos, fortalecer a cultura interna e construir um futuro mais sólido. Em um mercado cada vez mais desafiador, entender esses fundamentos e agir com consciência estratégica é o diferencial entre sobreviver e desaparecer.

Bruno D’Ambrosio, sócio da D&A Consultoria.

