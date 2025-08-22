Claro quer ir além da telecom e aposta em soluções para pequenas e médias empresas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Desde abril, a antiga Embratel atende pelo nome Claro Empresas. A mudança faz parte de uma reestruturação corporativa que, além de outras mudanças, criou uma unidade dedicada a pequenas e médias empresas (PMEs). Para apresentar a estratégia e interagir com clientes, a CEO da área, Roberta Godoi, esteve no Recife nesta quinta (21) e sexta (22), visitando o Porto Digital e o Polo Médico do Recife. Durante sua passagem pela capital pernambucana conversou com o JC.

Roberta explica que, neste ano, a divisão do mercado B2B da Claro passou a ter duas unidades: uma voltada para grandes clientes e governo e outra para pequenas e médias empresas, segmento que ela representa. “Esse movimento é porque entendemos, e isso está claríssimo não só para o nosso setor, mas para todo o mercado, que o segmento de B2B é muito importante para a economia. É a força motriz, um segmento que vem crescendo muito nos últimos anos, com uma perspectiva futura maravilhosa”, destaca.

A executiva conta que se surpreende com a velocidade do crescimento do número de pequenas e médias empresas no Brasil, lembrando que passou de 22 milhões de CNPJs em janeiro para 25 milhões atualmente. “É um crescimento impressionante, que exige atenção de todos os setores”, afirma.

Mudança de marca

Outro passo importante da reestruturação foi o reposicionamento da marca. Em abril, a Embratel deixou de ser utilizada comercialmente e todo o negócio B2B passou a operar sob a marca Claro Empresas. “Esse movimento é muito importante, porque traz para a Claro Empresas toda a segurança, confiabilidade, história e tradição que a Embratel representa para o país, somando aos atributos da Claro, que estão ligados à inovação e à capacidade de fazer diferente”, analisa.

Em paralelo, a companhia lançou uma plataforma própria de Cloud, com investimento de R$ 1 bilhão. Roberta explicou que a solução permite democratizar o acesso à nuvem: “Também comunicamos em abril o lançamento de uma plataforma proprietária de Cloud da Claro, com investimento de R$ 1 bilhão. Colocamos sob essa plataforma todas as soluções de cloud reconhecidas no mercado, disponibilizando tanto para grandes quanto para pequenas empresas. Assim, democratizamos o acesso à nuvem para qualquer tipo de negócio.”

Portfólio digital

A CEO diz que existe uma demanda crescente das PMEs por soluções digitais, que vão desde cibersegurança e colaboração até presença digital e cloud acessível. “Hoje, já temos 62 serviços diferentes no portfólio para PMEs, e esse número só vai crescer. É possível que, em dois ou três meses, eu já esteja falando em mais de 100 serviços disponíveis”, adianta.

A Claro Empresas aponta comércio (bares, restaurantes, varejo e redes de atacado), serviços (tecnologia, hotelaria, salões de beleza), saúde e médias indústrias com segmentos com maior potencial. Para a CEO, Pernambuco apresenta oportunidades únicas, como o Complexo de Suape,o Polo Médico, o Trade Turístico, o Porto Digital e outros polos. “Estamos muito atentos ao que o ecossistema local pode oferecer e às demandas que surgem aqui. A ideia é criar parcerias e oferecer tecnologia que ajude esses negócios a crescer”, diz.

Roberta acredita que a fase atual das PMEs é estratégica. “Hoje considero que estamos na verdadeira ‘hora das pequenas e médias’. É o momento em que essas empresas estão se digitalizando e recebendo uma mão de obra muito diferenciada. Muitos jovens que terminam a faculdade já querem empreender, criar seus próprios negócios e serviços, muitas vezes atendendo grandes corporações, mas construindo sua própria jornada”, observa.

Liderança no Nordeste

Roberta lembrou que a Claro lidera o mercado no Nordeste, com 37% do serviço móvel em Pernambuco e presença de 5G em 27 municípios do Estado, incluindo todos os bairros do Recife. “Estamos muito felizes com esse novo momento, sobretudo no Nordeste, onde somos líderes absolutos. Isso é motivo de orgulho, satisfação e também compromisso. O PIB do Nordeste cresce mais que a média do Brasil, e por isso a Claro já há anos faz investimentos robustos na região”, destaca.

No segmento de PMEs, a expansão envolve contratações e fortalecimento da força de vendas. A Claro está contratando novos colaboradores para reforçar seu time no segmento PME no Nordeste. São 41 novas contratações na regional. “Estamos contratando muita gente e praticamente dobrando nossa força de vendas, tanto direta quanto indireta. Além disso, geramos um ecossistema de pequenas e médias empresas que trabalham para a Claro, vendendo nossos serviços”, acrescenta.

Porto Digital



Quando projeta o futuuro, Roberta imagina que a Claro Empresas não será reconhecida apenas como uma operadora. “Costumamos dizer que agora seremos ‘até telecom’, mas não queremos ser reconhecidos apenas como uma operadora. Nosso objetivo é ser vista como uma empresa de soluções”, defende.

Com o Porto Digital, a expectativa da unidade de PMEs da Claro Empresas é fazer parcerias em projetos de inovação. “Nossa visita ao Porto Digital foi para conhecer as empresas que estão lá e o que estão desenvolvendo, avaliar potenciais negócios em parceria, participar do programa Tech Woman, apresentar as soluções já disponíveis da Claro Empresas e estimular trabalhos colaborativos e iniciativas de qualificação de mão de obra”, detalha.

Ao encerrar, reforçou o compromisso da Claro com o crescimento das PMEs. “Estamos em um momento de ruptura. É hora de escrever uma nova história para as pequenas e médias empresas, que já são um sucesso e trouxeram o País até aqui, mas que podem alcançar muito mais. A Claro quer ajudar a fomentar esse progresso, trazendo soluções acessíveis, sendo protagonista junto das PMEs e fomentando inovação e desenvolvimento”, conclui.

Claro em Pernambuco