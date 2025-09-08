A importância do simpósio sobre o cérebro para a ciência pernambucana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Há cerca de 30 anos, em 1993, um grupo de professores ligados às Neurociências, resolveu criar um evento, para que a UFPE pudesse estar inserida no contexto científico da Década do Cérebro. O evento foi denominado “Simpósio sobre o Cérebro”.



Passada a Década do Cérebro, assim denominada pela OMS os anos 90, o Simpósio continuou a ser realizado anualmente. Logo nos primeiros anos, foi criado o Prêmio Galdino Loreto para os melhores trabalhos, um para a pesquisa básica e outro para a área clínica. A premiação vem sendo feita todos os anos, sem interrupção.

Foram vários os temas abordados em todos estes anos, como Inteligência artificial, Cérebro e Mente, Cérebro e Arte, Cérebro e Comunicação, Cérebro e Esportes, entre outros. O Simpósio sobre o Cérebro também ofereceu espaço para apresentação do resultado das pesquisas nesta área do conhecimento, em forma do pôster, estimulando professores e estudantes de iniciação científica.



Os organizadores do Simpósio sobre o Cérebro resolveram criar um Prêmio, para distinguir pessoas que se projetaram em suas diversas áreas de atuação: médica, científica, cultural ou artística. Este prêmio foi denominado “Prêmio Cérebro e Criatividade”, tendo o Artista Plástico Francisco Brennand sido o primeiro a recebê-lo, quando do encerramento do Simpósio sobre o Cérebro, na sua Oficina, em 1999.



Vários outros receberam a distinção: a Pianista Josefina Aguiar, o Teatrólogo Reinaldo Oliveira, o Pianista Edson Bandeira de Mello, o Jornalista José de Souza Alencar (Alex), o Professor Jarbas Maciel, o Artista Plástico Paulo Bruscky, o Escritor Ariano Suassuna, a Cientista Naíde Teodósio, o Poeta César Leal.



No ano de 2009, pela primeira vez foi concedido o Prêmio fora do Simpósio e o agraciado foi o Professor Aluisio Bezerra Coutinho- in memoriam, palestrante da 1ª versão do Simpósio. Vale ressaltar que, quando foi criado o prêmio, o professor já havia falecido. Foi dado à família, nas comemorações do Centenário do seu nascimento.

Ainda no ano de 2009, durante o XVII Simpósio sobre o Cérebro foram agraciados os professores Paulo Saraiva, in memoriam, Othon Bastos e Gilson Edmar. Paulo Saraiva, contribuiu cientificamente para a Neurofisiologia e Othon Bastos para a Psiquiatria.



Em 2010, na sua 18ª versão, receberam o Prêmio os Professores Luiz Ataíde, Alcides Codeceira e Gildo Benício pelas suas atuações profissionais, com competência e ética, no engrandecimento da Neurologia pernambucana.



O Simpósio sobre o Cérebro estimulou o Centro de Ciências da Saúde a organizar vários eventos científicos. Criamos o Fórum das Ciências da Saúde, sob a Coordenação das Professoras Dolores Paes, Aneide Rabelo e Lourdes Perez, que ocorreu de 1999 até o ano de 2003, o I Encontro de Bioética da UFPE, em 1999, coordenado pelo Professor José Thadeu Pinheiro e o Ciclo de Palestras do CCS. Todas estas atividades estão registradas nos “Cadernos do Centro de Ciências da Saúde”, de 1997 até 2003. Os Eventos, cuja memória está publicada naquele periódico, serão futuramente temas de próximas crônicas. Assim foi o Centro de Ciências S que vivenciei e que dirigi, com uma equipe que me deixa saudades e que muito me orgulha.



Gilson Edmar Gonçalves e Silva. Professor Emérito da UFPE, Membro Titular das Academias Pernambucanas de Ciências e de Medicina