Como está o mercado imobiliário no Litoral Sul de Pernambuco?

A região do litoral sul de Pernambuco vem recebendo destaque como um dos destinos mais promissores do mercado imobiliário brasileiro.

Com praias de belezas paradisíacas, águas com temperaturas aquecidas, uma crescente infraestrutura turística e valorização constante dos imóveis, a região tem atraído os olhares de investidores de todas as partes do País e do exterior.

Esse crescimento vem sendo impulsionado pela grande demanda turística da região e, despertando no mercado, o imenso interesse em investir, preservar e usufruir dos equipamentos naturais da região. Inúmeros têm sido os equipamentos turísticos que estão sendo implementados ao longo do litoral e, assim, ocorrendo uma crescente oferta no mercado imobiliário local.

Municípios como Ipojuca, em especial Porto de Galinhas e Muro Alto, Tamandaré com sua badalada Praia dos Carneiros e Sirinhaém, estão entre os mais valorizados do Estado.

Esses destinos estão sendo conhecidos por seu alto fluxo turístico durante o ano inteiro, especialmente na alta temporada, o que impulsiona a demanda por imóveis de veraneio, aluguel por temporada e empreendimentos hoteleiros, trazendo para a localidade uma imensa movimentação financeira.

A presença constante de turistas nacionais e internacionais fortalece o setor de serviços e contribui diretamente para o aumento do valor do metro quadrado, que em algumas localidades já ultrapassa os R$ 22 mil/m. Os empreendimentos têm alto padrão de qualidade, segurança, infraestrutura sofisticada/integrada e arquitetura que integram a natureza, entregando diferenciais cada vez mais valorizados por quem busca uma segunda residência ou um local para home office em um cenário pós-pandemia.

A alta valorização dos imóveis na região tem sido consistente e crescente, especialmente entre 2020 e 2025, período marcado por um aumento expressivo na procura por imóveis fora dos grandes centros urbanos. Empreendimentos de médio e alto padrão, condomínios fechados e resorts estão ganhando espaço, gerando alta rentabilidade para investidores que atuam com aluguel de temporada ou revenda.

Relacionado à infraestrutura e investimentos, o governo e a iniciativa privada têm firmado parcerias, investido fortemente em projetos para requalificação urbana e desenvolvimento da infraestrutura local. Obras direcionadas para saneamento, mobilidade, urbanização e capacitação profissional para o setor de turismo vêm sendo pautas de reuniões, projetos e medidas emergenciais, que faz parte de um plano de crescimento sustentável para a região.

Projetos para a expansão da malha viária, reestruturação de áreas e equipamentos turísticos e o inventivo no turismo ecológico e cultural aumentam ainda mais o potencial de valorização imobiliária a médio e longo prazos no litoral sul de Pernambuco.

Os riscos também estão presentes. Apesar das diversas oportunidades, é importante considerar alguns desafios do mercado local. A sazonalidade ainda é um fator de atenção, pois a ocupação tende a cair em alguns meses do ano. Além disso, a manutenção de imóveis próximos ao mar exige cuidados extras e custos habituais, o que pode impactar na rentabilidade líquida.

Um ponto que merece atenção é a necessidade de buscar especialistas na região, corretores, consultores e advogados com larga experiência pode ser determinante para identificar as oportunidades e impedir riscos relacionados à zoneamento, documentação e projeção de valorização deste mercado.

Algo é inegável: o litoral sul de Pernambuco representa, hoje, uma das mais atrativas fronteiras para o investimento imobiliário no Brasil. O combo é perfeito: um povo acolhedor, infinidade de belezas naturais, gastronomia diversificada, valorização contínua, crescente demanda turística e investimentos em melhorias estruturais e equipamentos turísticos, criando, assim, um ambiente propício tanto para investidores, quanto para quem busca usufruir da qualidade de vida à beira-mar.

Danielle Wanderley, advogado especialista em Direito imobiliário



