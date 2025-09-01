PE terá papel estratégico nos testes clínicos da vacina contra a Gripe Aviária
A participação dos pernambucanos será fundamental, especialmente de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.........................
Clique aqui e escute a matéria
Pernambuco será o centro coordenador dos testes clínicos da vacina brasileira contra a Gripe Aviária, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A iniciativa é considerada estratégica para criar um imunizante nacional capaz de prevenir surtos globais e minimizar o risco de uma nova pandemia.
Desde o século 20, três pandemias de influenza abalaram o mundo: a Gripe Espanhola, em 1918, que causou cerca de 50 milhões de mortes; a Gripe Asiática, em 1957; e a Gripe Suína, em 2009, controlada por meio de vacinas. Atualmente, o vírus H5N1, responsável pela Gripe Aviária, preocupa especialistas. Desde 2021, a doença já dizimou cerca de 300 milhões de aves em 79 países e, desde 2003, foram reportados 954 casos humanos, com 464 mortes. A taxa de letalidade (48,6%) é considerada extremamente alta. Estudos mostram mutações no H5N1 que indicam o risco de adaptação para transmissão entre humanos. Para evitar o risco de uma nova pandemia, cerca de 20 vacinas contra Gripe Aviária já foram testadas e aprovadas em outros países.
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em julho de 2025, o início dos testes clínicos em humanos com a vacina contra a Gripe Aviária desenvolvida pelo Instituto Butantan. O estudo incluirá 700 participantes, distribuídos em duas faixas etárias (18 a 59 anos e a partir de 60 anos), com testes realizados em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. No estado pernambucano, os testes clínicos deverão ser iniciados no próximo mês, setembro de 2025, no Plátano Centro de Pesquisas Clínicas. A avaliação da resposta imunológica da vacina será realizada no próprio Instituto Butantan, enquanto testes específicos de imunidade celular serão realizados na Fiocruz Pernambuco. Aos interessados, as pré-inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Autoimune (www.institutoautoimune.com.br).
A participação dos pernambucanos será fundamental, especialmente de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, grupo prioritário por ser considerado mais vulnerável ao vírus influenza. Pernambuco já vem sendo destaque em estudos clínicos de vacinas importantes, como os das vacinas desenvolvidas contra Dengue e Chikungunya, que serão brevemente incorporadas e distribuídas de forma gratuita pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).
Pesquisadores e médicos reforçam que esta iniciativa é um passo essencial para a saúde pública, visando não apenas proteger a população brasileira, mas também oferecer uma resposta rápida e eficaz contra eventuais surtos globais. A validação de uma vacina nacional contra a Gripe Aviária marca um avanço na capacidade do país de reagir a emergências de saúde com potencial impacto mundial.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Rafael Dhalia, doutor em Biologia Molecular. Pesquisador do Instituto Aggeu Magalhães/ Fiocruz e membro da Academia Pernambucana de Ciências