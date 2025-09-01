PE terá papel estratégico nos testes clínicos da vacina contra a Gripe Aviária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambuco será o centro coordenador dos testes clínicos da vacina brasileira contra a Gripe Aviária, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A iniciativa é considerada estratégica para criar um imunizante nacional capaz de prevenir surtos globais e minimizar o risco de uma nova pandemia.

Desde o século 20, três pandemias de influenza abalaram o mundo: a Gripe Espanhola, em 1918, que causou cerca de 50 milhões de mortes; a Gripe Asiática, em 1957; e a Gripe Suína, em 2009, controlada por meio de vacinas. Atualmente, o vírus H5N1, responsável pela Gripe Aviária, preocupa especialistas. Desde 2021, a doença já dizimou cerca de 300 milhões de aves em 79 países e, desde 2003, foram reportados 954 casos humanos, com 464 mortes. A taxa de letalidade (48,6%) é considerada extremamente alta. Estudos mostram mutações no H5N1 que indicam o risco de adaptação para transmissão entre humanos. Para evitar o risco de uma nova pandemia, cerca de 20 vacinas contra Gripe Aviária já foram testadas e aprovadas em outros países.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em julho de 2025, o início dos testes clínicos em humanos com a vacina contra a Gripe Aviária desenvolvida pelo Instituto Butantan. O estudo incluirá 700 participantes, distribuídos em duas faixas etárias (18 a 59 anos e a partir de 60 anos), com testes realizados em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. No estado pernambucano, os testes clínicos deverão ser iniciados no próximo mês, setembro de 2025, no Plátano Centro de Pesquisas Clínicas. A avaliação da resposta imunológica da vacina será realizada no próprio Instituto Butantan, enquanto testes específicos de imunidade celular serão realizados na Fiocruz Pernambuco. Aos interessados, as pré-inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Autoimune (www.institutoautoimune.com.br).

A participação dos pernambucanos será fundamental, especialmente de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, grupo prioritário por ser considerado mais vulnerável ao vírus influenza. Pernambuco já vem sendo destaque em estudos clínicos de vacinas importantes, como os das vacinas desenvolvidas contra Dengue e Chikungunya, que serão brevemente incorporadas e distribuídas de forma gratuita pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Pesquisadores e médicos reforçam que esta iniciativa é um passo essencial para a saúde pública, visando não apenas proteger a população brasileira, mas também oferecer uma resposta rápida e eficaz contra eventuais surtos globais. A validação de uma vacina nacional contra a Gripe Aviária marca um avanço na capacidade do país de reagir a emergências de saúde com potencial impacto mundial.

Rafael Dhalia, doutor em Biologia Molecular. Pesquisador do Instituto Aggeu Magalhães/ Fiocruz e membro da Academia Pernambucana de Ciências



