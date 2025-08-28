Apenas 1,5% dos adolescentes de 15 a 19 anos se vacinaram contra HPV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Baixa adesão preocupa especialistas e pode comprometer meta da OMS de eliminar o câncer do colo do útero nas próximas décadas

Clique aqui e escute a matéria

Apesar dos avanços recentes na imunização contra o HPV entre crianças e adolescentes, o Brasil enfrenta dificuldades para alcançar os jovens mais velhos.

A campanha lançada pelo Ministério da Saúde em fevereiro, voltada para adolescentes de 15 a 19 anos que perderam a vacinação no período regular (9 a 14 anos), atingiu apenas 1,5% do público até agora.

Isso equivale a pouco mais de 100 mil doses aplicadas em um universo estimado de 7 milhões de adolescentes.

Impacto no combate ao câncer do colo do útero

A baixa adesão preocupa especialistas porque pode atrasar o compromisso firmado pelo Brasil com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que definiu como meta global eliminar o câncer do colo do útero.

Para isso, é necessário alcançar 90% de cobertura vacinal. Hoje, o Brasil está em torno de 77% na faixa de 9 a 14 anos — taxa ainda distante do ideal.

O câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente entre as mulheres brasileiras. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2025 mais de 17 mil novos casos devem ser diagnosticados no País.

Desinformação ainda é barreira

Além da baixa procura, a desinformação pesa contra a vacina. Pesquisa da Fundação Nacional do Câncer mostrou que um terço dos adolescentes não sabe que o imunizante previne o câncer e mais da metade acredita, equivocadamente, que a vacina pode trazer riscos à saúde.

Entre os pais, 22% ainda temem que a vacinação estimule o início precoce da vida sexual. Especialistas destacam que mitos como esses reduzem a confiança e dificultam o avanço da cobertura.

Avanços recentes

Apesar das dificuldades, o País registrou crescimento na aplicação de doses nos últimos anos. Entre 2022 e 2023, o número subiu 42%, passando de 4,3 milhões para mais de 6,1 milhões.

Em 2024, a cobertura chegou a quase 85% do público-alvo regular, com destaque para os adolescentes de 14 anos, que alcançaram 96% de adesão.

Historicamente, as meninas se vacinam mais, mas os meninos vêm registrando crescimento expressivo — a adesão entre eles aumentou 70% nesse período.

Por que vacinar cedo faz diferença

O HPV é uma infecção muito comum: estima-se que 75% das brasileiras sexualmente ativas terão contato com o vírus ao longo da vida.

Na maioria dos casos, a infecção desaparece espontaneamente, mas a persistência do vírus pode levar ao câncer.

“A imunização deve acontecer antes do início da vida sexual, porque assim o organismo já estará protegido quando houver a exposição ao vírus”, explica a oncologista Marcela Bonalumi, da Oncoclínicas.

