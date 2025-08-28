fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Apenas 1,5% dos adolescentes de 15 a 19 anos se vacinaram contra HPV

Baixa adesão preocupa especialistas e pode comprometer meta da OMS de eliminar o câncer do colo do útero nas próximas décadas

Por Maria Clara Trajano Publicado em 28/08/2025 às 15:55
O HPV é transmitido principalmente por via sexual, seja vaginal, anal ou oral
O HPV é transmitido principalmente por via sexual, seja vaginal, anal ou oral

Apesar dos avanços recentes na imunização contra o HPV entre crianças e adolescentes, o Brasil enfrenta dificuldades para alcançar os jovens mais velhos.

A campanha lançada pelo Ministério da Saúde em fevereiro, voltada para adolescentes de 15 a 19 anos que perderam a vacinação no período regular (9 a 14 anos), atingiu apenas 1,5% do público até agora.

Isso equivale a pouco mais de 100 mil doses aplicadas em um universo estimado de 7 milhões de adolescentes.

Impacto no combate ao câncer do colo do útero

A baixa adesão preocupa especialistas porque pode atrasar o compromisso firmado pelo Brasil com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que definiu como meta global eliminar o câncer do colo do útero.

Para isso, é necessário alcançar 90% de cobertura vacinal. Hoje, o Brasil está em torno de 77% na faixa de 9 a 14 anos — taxa ainda distante do ideal.

O câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente entre as mulheres brasileiras. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2025 mais de 17 mil novos casos devem ser diagnosticados no País.

Desinformação ainda é barreira

Além da baixa procura, a desinformação pesa contra a vacina. Pesquisa da Fundação Nacional do Câncer mostrou que um terço dos adolescentes não sabe que o imunizante previne o câncer e mais da metade acredita, equivocadamente, que a vacina pode trazer riscos à saúde.

Entre os pais, 22% ainda temem que a vacinação estimule o início precoce da vida sexual. Especialistas destacam que mitos como esses reduzem a confiança e dificultam o avanço da cobertura.

Avanços recentes

Apesar das dificuldades, o País registrou crescimento na aplicação de doses nos últimos anos. Entre 2022 e 2023, o número subiu 42%, passando de 4,3 milhões para mais de 6,1 milhões.

Em 2024, a cobertura chegou a quase 85% do público-alvo regular, com destaque para os adolescentes de 14 anos, que alcançaram 96% de adesão.

Historicamente, as meninas se vacinam mais, mas os meninos vêm registrando crescimento expressivo — a adesão entre eles aumentou 70% nesse período.

Por que vacinar cedo faz diferença

O HPV é uma infecção muito comum: estima-se que 75% das brasileiras sexualmente ativas terão contato com o vírus ao longo da vida.

Na maioria dos casos, a infecção desaparece espontaneamente, mas a persistência do vírus pode levar ao câncer.

“A imunização deve acontecer antes do início da vida sexual, porque assim o organismo já estará protegido quando houver a exposição ao vírus”, explica a oncologista Marcela Bonalumi, da Oncoclínicas.

