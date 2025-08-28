Desinformação sobre HPV coloca seis em cada dez brasileiras em risco de câncer de colo do útero

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Resultados de pesquisa reforçam a urgência de esclarecer mitos e estimular realização de exames periódicos para reduzir mortes evitáveis

Clique aqui e escute a matéria

Uma pesquisa inédita realizada em todo o Brasil revelou uma realidade preocupante: 57% das brasileiras não sabem que o HPV (papilomavírus humano) é o principal causador do câncer de colo do útero, e 82% desconhecem ao menos uma informação básica sobre o vírus e sobre a doença que tira a vida de cerca de 19 mulheres por dia no País.

O HPV, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), é responsável por 99% dos casos de câncer de colo do útero - doença que, só em 2025, deve registrar 17 mil novos diagnósticos.

A pesquisa Percepção das Brasileiras sobre Tumores Ginecológicos e Práticas de Prevenção foi feita pelo Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA), em parceria com o Instituto Locomotiva, e contou com a participação de 831 mulheres, de 30 a 45 anos, das classes A, B, C e D das cinco regiões do Brasil.

Conhecimento é proteção: como informação correta salva vidas

"Os dados alertam para um cenário que exige maior conhecimento por parte da população sobre temas relacionados à saúde e sinalizam também para um olhar especial sobre como as informações falsas podem impactar negativamente na tomada de decisão sobre assuntos muito relevantes que envolvem o dia a dia das mães, famílias e dos filhos", diz a presidente do Grupo EVA, Andréa Paiva Gadelha Guimarães.

A pesquisa mostrou a necessidade do acesso à informação correta, de origem científica e de fontes primárias, para que as pessoas conheçam mais sobre o tema e, no caso do câncer de colo do útero, entendam a importância dessa relação com o HPV e como a vacina pode ser um mecanismo preventivo fundamental na proteção contra o câncer de colo do útero.

"Outro alerta importante é a necessidade de se fazer um check-up anual para a realização de exames periódicos, principalmente os ginecológicos, como papanicolaou e teste do DNA do HPV", acrescenta Andréa.

A amostra avaliou:

nível de conhecimento sobre o câncer de colo do útero;

adesão às práticas preventivas (vacinação contra HPV, métodos de rastreio);

importância da informação correta na busca pelo entendimento sobre a doença.

Obstáculos à prevenção do câncer de colo do útero

A pesquisa do EVA mostrou como as fake news podem ser um entrave na prevenção do câncer de colo do útero. Confira alguns resultados do levantamento:

39% não têm ciência de que há prevenção contra a doença

49% têm dúvidas ou descobriram que tinham informações falsas sobre HPV e câncer de colo do útero

42% não tomaram ou não se lembram de ter se imunizadas

87% consideram importante se vacinar contra o HPV

38% apenas afirmam conhecer muito bem a vacina

Exames ginecológicos: adesão ainda insuficiente entre brasileiras

29% das mulheres de 18 a 45 anos não sabem a utilidade do papanicolaou

49% desconhecem para que serve o exame de DNA-HPV

31% apenas já realizaram o DNA-HPV alguma vez, sendo 13% no último ano.

A ida periódica regular das brasileiras ao médico também foi um fator avaliado. Menos da metade fez os principais exames ginecológicos de rotina no último ano e 37% realizaram o papanicolaou nos últimos 12 meses, mesmo percentual das que foram submetidas ao ultrassom transvaginal durante o período.

Os resultados reforçam a urgência de se ampliar a conscientização sobre o HPV e o câncer de colo do útero, a fim de destacar o papel da informação confiável, da vacinação e dos exames preventivos.

Educar, esclarecer dúvidas e desmistificar mitos não são apenas um cuidado individual, mas uma estratégia essencial para reduzir o impacto da doença e salvar vidas.