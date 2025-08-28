A UFPE e a missão civilizatória das universidades em tempos de autoritarismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A UFPE reafirma seu papel histórico ao cruzar o oceano — não para impor ou subjugar, mas para compartilhar, dialogar e integrar saberes

Clique aqui e escute a matéria

Ao longo dos séculos, as universidades têm contribuído decisivamente para o desenvolvimento da humanidade em todas as suas nuances, tornando-se elementos indissociáveis do avanço civilizatório. O pensamento crítico e a prática, muitas vezes disruptiva, fazem da universidade um espaço catalisador da indignação frente às injustiças e um dos primeiros focos de resistência ao autoritarismo. Não à toa, governos autocráticos e fascistas costumam direcionar suas forças contra as universidades e seus atores. O mundo encontra-se em estado de alerta, assistindo ao crescimento de movimentos políticos extremistas que se espalham desde pequenas nações até a maior economia do planeta.

Nesse contexto, a universidade é novamente chamada a exercer seu papel histórico e essencial: impulsionar o progresso humano e defender os valores democráticos. Cabe às universidades públicas o compromisso de integrar saberes científicos e populares por meio do diálogo direto com a sociedade. Esse intercâmbio leva inovações científicas às comunidades e, ao mesmo tempo, traz demandas reais para serem trabalhadas à luz do conhecimento, em um movimento denominado extensão universitária — um dos pilares da universidade pública brasileira.

A UFPE, por meio do projeto de extensão "UFPE no Meu Quintal", promove uma troca horizontal e efetiva de saberes entre a academia e a sociedade, tanto no Brasil quanto no exterior. Em setembro, embarcará rumo a Moçambique em uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Em tempos marcados por ataques à soberania e às instituições democráticas, fortalecer a integração entre países e instituições do Sul Global representa um caminho possível rumo à superação das lógicas coloniais e à promoção de um desenvolvimento mais justo e sustentável.

Neste novo chamado, a UFPE reafirma seu papel histórico ao cruzar o oceano — não para impor ou subjugar, mas para compartilhar, dialogar e integrar saberes com nossos irmãos e irmãs do além-mar.

José Eduardo Garcia e Sérgio Matias da Silva, coordenadores-executivos do Projeto UFPE no Meu Quintal



