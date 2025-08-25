OABPass: valorização para a advocacia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Advogar é carregar consigo uma das missões mais intensas e exigentes do Estado Democrático de Direito. Somos presença constante nos tribunais, nas delegacias, nas audiências, nas ruas. Costumo dizer que a advocacia é a linha que liga a cidadania à Justiça. Mas essa missão, por mais nobre que seja, não pode ser cumprida sem que cuidemos de nós mesmos. Uma advocacia forte exige advogadas e advogados inteiros, corpo, mente e espírito. A tarefa é árdua.

É por isso que, neste Mês da Advocacia, Pernambuco dá mais um passo pioneiro: lançamos o OABPass, um programa que vai muito além de um benefício. Na OAB-PE, nossa gestão tem compromisso com o cuidado integral da advocacia. Saúde, bem-estar, qualidade de vida: tudo isso está no centro de nossas entregas. É um investimento na força da profissão, mas também na vida daqueles que a exercem.



Com o OABPass, criamos um modelo de acesso amplo, acessível e sustentável a academias, atividades físicas, serviços de saúde e bem-estar. A parceria permite que a advocacia pernambucana tenha acesso exclusivo ao Totalpass, um benefício corporativo que incentiva a mudança de hábitos e o cuidado com a saúde física e mental. Os planos que estão sendo oferecidos incluem acesso a uma ampla rede de academias e pode ser utilizado em todo o país. Há outras muitas modalidades: yoga, crossfit, pilates e muito mais. Também é possível optar por planos com acesso a aplicativos exclusivos de nutrição, saúde mental, e consultas com profissionais especializados para atender a estas demandas.



Nosso OABPass tem o selo de uma gestão que olha para o futuro e entende que a valorização da advocacia passa também pela necessidade de oferecer condições reais de equilíbrio, saúde e dignidade. Sabemos que o cotidiano da advocacia é atravessado por jornadas extensas, pressões constantes e pelas ansiedades do exercício profissional. Falar de saúde mental deixou de ser tabu. É uma necessidade. É urgente oferecer ferramentas de suporte e bem-estar, porque advogados e advogadas também precisam ser cuidados para poder cuidar da sociedade. E a nossa OAB-PE está pronta.



Essa é uma entrega que conecta advocacia, família e comunidade. Nos preocupamos em ter um benefício que vai além do indivíduo: é um investimento em redes de cuidado e apoio, que refletem diretamente na produtividade, no equilíbrio emocional e na qualidade de vida. O que antes parecia distante, agora é realidade, fruto de uma gestão tem se esforçado muito para transformar promessas em entregas.



Inclusão de dependentes

Cada um dos mais de 40 mil advogados e advogadas de Pernambuco pode adicionar até três dependentes em sua conta. Isso significa que com o projeto da nossa OAB-PE, teremos um impacto social importante, atingindo até 160 mil pernambucanos, em todas as cidades do estado. Um projeto que não olha apenas para dentro da profissão, mas que mostra a todas e todos que a OAB Pernambuco entende que cuidar da advocacia é cuidar da sociedade.



O acesso ao serviço já está disponível e é simples, prático e rápido. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone, baixar o aplicativo da Totalpass e inserir o seu CPF. Automaticamente, o sistema identifica que você pertence à OAB Pernambuco e já libera o cadastro. A partir daí, é só concluir o processo e escolher o plano que melhor se adapta à sua rotina. Os dependentes podem ser incluídos e até alterados diretamente no próprio aplicativo, com autonomia total do usuário para gerenciar sua conta.



Este Mês da Advocacia não poderia ser mais simbólico. Estamos celebrando nossas conquistas históricas ao mesmo tempo em que também plantamos sementes de futuro. Pernambuco tem mostrado ao país que é possível inovar sem perder a firmeza institucional. Podemos e devemos ser combativos sem perder o diálogo, ser independente sem abrir mão da coragem. É esse equilíbrio que marca a nossa trajetória.



Que este primeiro agosto de nossa gestão seja lembrado como o mês em que a OAB Pernambuco não somente comemorou, mas entregou. A OAB-PE está presente, pronta e firme. Nas lutas por prerrogativas, nas batalhas institucionais, mas também na vida concreta de cada profissional. Porque advocacia forte é advocacia de corpo inteiro. Porque cuidar é valorizar. Porque vida plena é condição para Justiça plena.



Estamos escrevendo a nossa história. Em apenas oito meses de gestão, já conquistamos marcos que reposicionam a advocacia pernambucana: o OABPass, a Central de Celeridade Processual, a Procuradoria de Honorários. Mas o mais importante é que cada entrega vem carregada de um sentido maior: o de honrar a confiança depositada em nós e transformar promessas em realidade.



Lealdade é um valor caro, e eu jamais abro mão dela. Cumpro a palavra empenhada. Disse que faríamos história juntos e juntas. E estamos fazendo. Disse que construiríamos uma OAB mais forte, mais próxima, mais humana, e estamos construindo. E seguiremos, porque sei que não caminho sozinha: caminho com a advocacia de Pernambuco, que me inspira, me apoia e me dá a certeza de que com união iremos sempre mais longe. Pela advocacia, pela sociedade, pelo futuro. Seguiremos firmes, porque esta é a nossa missão.



* Ingrid Zanella, presidente da OAB Pernambuco