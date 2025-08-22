Os encantos de um passeio de ônibus em Nova Iorque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ela é vista por muitos como a Capital do Mundo, e todos têm razão. É a cidade que mais gosto, e na qual já tive a felicidade de estar várias vezes.

O que não falta nela é novidade para atrair turistas de todo o mundo. Um programa tradicional, sobretudo para os turistas de primeira viagem, é o "city tour" em ônibus de dois andares aberto. Vale a pena também para quem retorna após um período, já que Nova York é uma cidade em constante efervescência, muda a cada dia. E uma forma de economizar tempo

Os ônibus, semelhantes aos encontrados em outras grandes cidades do mundo, percorrem os principais pontos turísticos, fazendo várias paradas ao longo do trajeto. Quatro empresas competem pelos turistas, cobrando preços médios de US$ 50 (R$ 270) e US$ 62 (R$ 340) por dois dias. Há um grande número de vendedores oferecendo excursões nas ruas, especialmente perto das várias paradas em Manhattan. Sempre cheios, são chamados de "hop-on hop-off", pois permitem que os passageiros embarquem e desembarquem em diversos locais, além de passarem pelas principais atrações da Big Apple.

Esses passeios são perfeitos para quem viaja com crianças ou deseja passar pouco tempo na cidade. Ademais, são excelentes alternativas para viajantes com dificuldades de mobilidade ou que preferem evitar longas caminhadas. Para aqueles com boa mobilidade, caminhando é, na verdade, a melhor maneira de conhecer a cidade.

Os ônibus de turismo possuem dois andares. O primeiro é coberto e possui fechamento em vidro. O segundo, por sua vez, é aberto e proporciona uma vista panorâmica da cidade, ideal para fotografias. Ao embarcar no ônibus, o passageiro recebe fones de ouvido para seguir o guia turístico, podendo escolher a gravação em português. Também são oferecidas capas de chuva sem custo, caso seja necessário usá-las durante o percurso. Isso implica que não é preciso embarcar no ônibus no ponto de partida e desembarcar no ponto de chegada. Caso se interesse por uma determinada área da cidade, é possível desembarcar do veículo, realizar suas atividades e, posteriormente, retornar ao ponto para dar continuidade ao passeio, dentro do horário de funcionamento.

A modalidade hop-on hop-off permite embarcar no ônibus em qualquer parada sinalizada e desembarcar em qualquer outra parada prevista no mapa de forma ilimitada, enquanto o ingresso estiver válido. Isso significa que não é preciso iniciar a viagem no ponto de partida nem finalizar no ponto de chegada. Caso se interesse por uma determinada área da cidade, é possível desembarcar, realizar suas atividades e, posteriormente, retornar ao ponto para dar continuidade ao passeio (dentro do horário de funcionamento). Em geral, a espera pelo próximo ônibus leva aproximadamente 20 minutos, porém pode variar conforme o trânsito. Uma boa sugestão é realizar a primeira viagem bem cedo, pois os ônibus começam a operar às 9h.

Com um ingresso de um dia, é possível desfrutar das duas rotas disponíveis: Downtown (rota vermelha) e Uptown (rota azul). Quem desejar realizar tudo com tranquilidade pode escolher o tíquete de dois dias.

Os turistas costumam preferir a primeira linha, pois ela passa por pontos estratégicos de Manhattan, Midtown e Downtown. Com duração de 90 minutos, o passeio passa por diversos pontos turísticos, incluindo M&M's World, Times Square, Empire State, KoreaTown, Flatiron District, Memorial do 11 de Setembro, SoHo, Chinatown, Little Italy, Brooklyn Bridge, Wall Street e Statue of Liberty.

A segunda rota, que passa por Midtown e Uptown, é mais curta, com duração de 75 minutos, e inclui pontos como Times Square, The Metropolitan Museum of Art, Central Park Zoo e Columbus Circle.

Existe um roteiro especial, que começa às 20h e mostra os encantos da cidade à noite, com sua feérica iluminação.

João Alberto Martins Sobra. editor da coluna João Alberto no Social1



