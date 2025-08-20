fechar
Movimento nos aeroportos do Brasil cresce e atinge 73 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2025

Alta foi puxada por voos internacionais, que tiveram aumento de 15%; Expectativa é atingir 130 milhões de passageiros até o fim do ano

Por JC Publicado em 20/08/2025 às 16:21
movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros de janeiro a julho de 2025 subiu 9,6% - GABRIEL FERREIRA/TV JORNAL

A movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros registrou crescimento de 9,6% entre janeiro e julho de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. O dado é do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em estatísticas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Nos sete primeiros meses do ano, 73,4 milhões de pessoas circularam pelos terminais do país, considerando voos nacionais e internacionais. O número de voos também cresceu: foram 554.469 operações no total, o que representa alta de 3,6% em relação ao mesmo período de 2024.

As viagens internacionais puxaram o crescimento, com alta de 15% e 16,4 milhões de passageiros. Já os voos domésticos somaram 57 milhões de viajantes, um aumento de 8,2%.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que, se o ritmo for mantido no segundo semestre, o país deve fechar 2025 com cerca de 130 milhões de passageiros — superando os 118 milhões registrados em todo o ano de 2024.

