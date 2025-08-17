Pista de estacionamento do Aeroporto de Fernando de Noronha é concluída
Novo espaço para aeronaves visa ampliar capacidade operacional e reforçar segurança. Outras obras estão em andamento. Investimento é de R$ 60 milhões
Clique aqui e escute a matéria
O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), anunciou a finalização da nova pista de estacionamento de aeronaves no Aeroporto Governador Carlos Wilson, localizado em Fernando de Noronha.
A obra é parte de um projeto mais amplo para modernizar a infraestrutura aeroportuária da ilha.
Melhorias para a operação e segurança
A intervenção tem como objetivo principal ampliar a capacidade operacional do aeroporto, reforçar a segurança durante pousos e decolagens e otimizar o fluxo de passageiros.
Com a nova pista de estacionamento, espera-se uma maior organização do tráfego aéreo e um suporte mais eficiente para as aeronaves que atendem a ilha.
O secretário da Semobi, André Teixeira Filho, explicou a importância do investimento.
"Esse aporte faz parte de um grande programa de modernização da infraestrutura aeroportuária estadual, uma prioridade da gestão Raquel Lyra. O aeroporto de Fernando de Noronha tem uma relevância econômica e turística indiscutível para o estado e necessitava dessas melhorias."
Obras continuam em andamento
Apesar da conclusão da pista de estacionamento, as obras no aeroporto seguem em ritmo acelerado. As próximas etapas incluem a recuperação da pista principal de pousos e decolagens e serviços complementares de infraestrutura.
Além disso, o projeto contempla a reforma do pátio de taxiamento Alfa, fortalecendo a estrutura aeroportuária, e a recuperação do taxiamento Bravo, que estava inativo há mais de uma década.
O investimento total nessas intervenções é de R$ 60 milhões, demonstrando o compromisso do governo com o desenvolvimento do principal ponto de entrada para um dos destinos turísticos mais cobiçados do Brasil.