Pista de estacionamento do Aeroporto de Fernando de Noronha é concluída

Novo espaço para aeronaves visa ampliar capacidade operacional e reforçar segurança. Outras obras estão em andamento. Investimento é de R$ 60 milhões

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), anunciou a finalização da nova pista de estacionamento de aeronaves no Aeroporto Governador Carlos Wilson, localizado em Fernando de Noronha.

A obra é parte de um projeto mais amplo para modernizar a infraestrutura aeroportuária da ilha.

Melhorias para a operação e segurança

A intervenção tem como objetivo principal ampliar a capacidade operacional do aeroporto, reforçar a segurança durante pousos e decolagens e otimizar o fluxo de passageiros.

Com a nova pista de estacionamento, espera-se uma maior organização do tráfego aéreo e um suporte mais eficiente para as aeronaves que atendem a ilha.

O secretário da Semobi, André Teixeira Filho, explicou a importância do investimento.

"Esse aporte faz parte de um grande programa de modernização da infraestrutura aeroportuária estadual, uma prioridade da gestão Raquel Lyra. O aeroporto de Fernando de Noronha tem uma relevância econômica e turística indiscutível para o estado e necessitava dessas melhorias."

Obras continuam em andamento



Apesar da conclusão da pista de estacionamento, as obras no aeroporto seguem em ritmo acelerado. As próximas etapas incluem a recuperação da pista principal de pousos e decolagens e serviços complementares de infraestrutura.

Além disso, o projeto contempla a reforma do pátio de taxiamento Alfa, fortalecendo a estrutura aeroportuária, e a recuperação do taxiamento Bravo, que estava inativo há mais de uma década.

O investimento total nessas intervenções é de R$ 60 milhões, demonstrando o compromisso do governo com o desenvolvimento do principal ponto de entrada para um dos destinos turísticos mais cobiçados do Brasil.