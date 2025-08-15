fechar
Celebridades | Notícia

Miss Bumbum circula por aeroporto seminua e é abordada por seguranças

Influenciadora que representa Santa Catarina no Miss Bumbum 2025 provocou reação de passageiros e foi abordada pela segurança após exibir bumbum

Por Alice Lins Publicado em 15/08/2025 às 22:24
Cacau Fits, participante do Miss Bumbum
Cacau Fits, participante do Miss Bumbum - Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Cacau Gucci, representante de Santa Catarina no concurso Miss Bumbum 2025, causou alvoroço no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao circular seminua pelo local.

Reprodução/Redes Sociais
Miss Bumbum - Reprodução/Redes Sociais

Usando um vestido creme, a modelo abaixou a peça e passou a caminhar pela área comum vestindo apenas um biquíni fio-dental. A cena atraiu olhares de passageiros e funcionários, levando a equipe de segurança a intervir e solicitar que ela voltasse a se cobrir.

Dona de 103 cm de quadril, Cacau é conhecida por seu grande número de seguidores nas redes sociais e, neste ano, também representa o Corinthians, já que as novas regras do concurso associam cada candidata a um time de futebol.

Confira vídeo:

