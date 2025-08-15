Miss Bumbum circula por aeroporto seminua e é abordada por seguranças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Influenciadora que representa Santa Catarina no Miss Bumbum 2025 provocou reação de passageiros e foi abordada pela segurança após exibir bumbum

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Cacau Gucci, representante de Santa Catarina no concurso Miss Bumbum 2025, causou alvoroço no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao circular seminua pelo local.

Miss Bumbum - Reprodução/Redes Sociais

Usando um vestido creme, a modelo abaixou a peça e passou a caminhar pela área comum vestindo apenas um biquíni fio-dental. A cena atraiu olhares de passageiros e funcionários, levando a equipe de segurança a intervir e solicitar que ela voltasse a se cobrir.

Dona de 103 cm de quadril, Cacau é conhecida por seu grande número de seguidores nas redes sociais e, neste ano, também representa o Corinthians, já que as novas regras do concurso associam cada candidata a um time de futebol.

Confira vídeo: