A tradição da sociologia eleitoral em Pernambuco (2)

Este artigo foi publicado originalmente no Jornal do Commercio em 2 de dezembro de 1979........................................................

Por ANTONIO LAVAREDA Publicado em 18/08/2025 às 0:00 | Atualizado em 18/08/2025 às 16:54
"Coronel, Coronéis", de Marcos Vinicius Vilaça e Roberto Cavalcanti (1965)
"Coronel, Coronéis", de Marcos Vinicius Vilaça e Roberto Cavalcanti (1965) - Divulgação

A preocupação geográfica, traço particular da "Geografia Eleitoral", não transparece em nenhuma das fases dos estudos eleitorais norte-americanos, quer à época das "estatísticas eleitorais" quando todo interesse consistia em descobrir "regularidades estatísticas" ou ainda quando trabalhando com idênticas fontes de dados - mapas eleitorais e censos - nas chamadas "análises ecológicas" levadas a efeito por cientistas políticos da universidade de Chicago.

O uso de pesquisas de opinião, a princípio apenas estabelecera previamente os resultados, e mais ainda a técnica de "panels" introduzida em 1940 por LAZARSFELD, BERELSON e GAUDET (1944), desenvolvida em eleições seguintes por seus criadores e aplicada em quadros geográficos mais amplos por cientistas políticos, sociólogos e psicólogos da Universidade de Michigan, fez avançar os estudos eleitorais a princípio nos EEUU mas em fins da década de 50 o "panel" já era utilizado na França, transformando a problemática que passou a ser definida como a necessidade de se apreender a processo decisório com relação ao voto e a sua realização, a construção ideológica do voto e não apenas sua distribuição.

Surveys com questionários são realizados na sociologia eleitoral brasileira desde os anos 60 por Gláucio Soares e depois por vários autores sendo alguns trabalhos que deles fizeram uso na análise das eleições de 1974 e 1976 sido enfeixados em livros.

Idealizada e dirigida por Sílvio Marcelo Maranhão, foi montada no PIMES - Sociologia da UFPE uma pesquisa sobre as eleições de novembro de 1978 abrangendo os municípios que compõem a região metropolitana do Recife. Conectada a partir da proposta de uma pesquisa conjunta nacional com os trabalhos encaminhados por Amaury de Souza e Fábio Wanderley em Minas, Bolivar Lamounier e Fernando Henrique Cardoso em São Paulo e Francisco Ferraz e Hélgio Trindade no Rio Grande do Sul, teve as questões construídas no essencial, excetuando-se as ligadas ao background da amostra, em torno de alguns conjuntos de variáveis intervenientes como identificação partidária, percepção dos candidatos, percepção das eleições, percepção do governo e atitudes e preferências políticas. Os dados recolhidos em 418 entrevistas diligentemente conduzidas pelos alunos do Curso de Métodos e Técnicas de Pesquisa do CMS encontram-se agora em fase de processamento e irão alimentar análises que se somarão as existentes enriquecendo a interpretação sociológica dos processos eleitorais em Pernambuco.

Ao lado dos textos dedicados à interpretação dos pleitos estaduais é possível identificar na bibliografia pernambucana um segundo grupo ao qual se dará aqui a designação genérica de Estudos Institucionais incluindo a apreciação dos óbices postos a plena consecução do regime eleitoral.

É dessa ordem "Tendência Política da Cidade Cruel", onde Palhares Moreira Reis (1965) ressalta a invariabilidade básica das preferências políticas do eleitorado recifense dissecando qualificação de "cidade cruel" epíteto lançado por Agamenon Magalhães que frequentemente retorna ao vocabulário dos períodos pós-eleitorais. Partindo de observações anteriores sugere uma modificação do zoneamento da capital mediante novo recorte das zonas eleitorais voltado para uma distribuição equitativa do eleitorado em zonas que passariam a apresentar maior homogeneidade do ponto de vista social e econômico. "Abuso do Poder Econômico no Processo Eleitoral" (1966) é uma investida do mesmo autor contra o mais negativo aspecto da realização de nosso processo político - a fraude eleitoral, "quer sobre o alistamento, quer sobre a campanha política ou ainda a realizada na eleição e na apuração". Texto dos anos 60 onde, infelizmente encontramos sabor contemporâneo. A venda de colégios eleitorais, a montagem e financiamento de "dobradinhas" a "transformação" dos resultados, figuram entre os fenômenos mais comuns detectados notadamente na área rural, situada a origem no pauperismo da região.

E finalmente podemos ainda alinhar sob o rótulo de "Textos sobre Poder Político" uma série de trabalhos autóctones que embora não dirigidos especificamente à temática eleitoral não raro interseccionam-se com a mesma, fornecendo então subsídios valiosos para o conhecimento dos matizes do comportamento eleitoral do Estado.

