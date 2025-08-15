A ponte mais charmosa do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Recife encanta os visitantes com suas construções históricas, diversidade cultural, gastronomia ímpar, belíssimas praias e uma agitação urbana que mistura tradição e modernidade. Cortada pelos rios Beberibe e Capibaribe e com cerca de 50 pontes, a capital de Pernambuco é conhecida como a "Veneza Brasileira". Título que se justifica", uma vez que é cercada por água e ligada por pontes e pontilhões. São 53 pontes, espalhadas por vários bairros. E vai ganhar mais três, que a Prefeitura do Recife está construindo.

A Ponte da Boa Vista é mais charmosa delas. Conecta as ruas Nova e Imperatriz, que por muitos anos foram as mais relevantes para o comércio de Recife. É um verdadeiro ícone da cidade, com uma estrutura metálica, e tem histórias e lembranças de séculos passados, além de oferecer uma vista bucólica em pleno centro da cidade. Originalmente, estava situada em um ponto diferente e foi erguida pelo conde Maurício de Nassau no ano de 1640. Sua função inicial era ser um simples caminho sobre as águas que atendia ao Palácio da Boa Vista, um espaço de descanso e lazer para o príncipe.

Em 1745, o governador de Pernambuco, Henrique Bernardino Pereira Freire, mandou que ela fosse destruída. Foi em 1815 que a ponte foi reerguida, recebendo gradis de ferro e um piso feito de seixos irregulares, além de varandas equipadas com bancos. Depois, em 1874, o Barão de Lucena, governador de Pernambuco, ordenou uma nova reconstrução, utilizando uma estrutura metálica que veio pronta da Inglaterra. Completamente feita de ferro forjado e com as mesmas medidas que possui atualmente, a ponte exibe pequenos ladrilhos que se acomodam em forma de losangos. Nas décadas de 1940 e 1950, a ponte tornou-se um espaço de desfile para as mulheres recifenses, sob o olhar atento de fotógrafos que vendiam suas fotos.

Na enchente do Rio Capibaribe em 1965, a ponte sofreu danos significativos, mas foi restaurada em 1967 durante a administração do prefeito Augusto Lucena. Entre seus elementos arquitetônicos mais notáveis estão as quatro pilastras metálicas, duas em cada extremidade, todas adornadas com o brasão imperial no topo e com anos e inscrições em relevo, que resumem a história de Pernambuco e do Brasil. Com aparência similar à de uma ponte ferroviária, recebeu o nome de Ponte de Ferro e assemelha-se bastante à Ponte Nova, em Paris. Por um tempo, a ponte ficou fechada para o tráfego e acolheu uma feira popular, que foi removida de forma inesperada pelo prefeito Gilberto Marques Paulo numa quarta-feira de Cinzas.

Atualmente tem pouco trânsito, mas ainda mantém seu charme, cercada por espaços icônicos, como a Casa da Cultgura, o restaurante Leite, o Cinema São Luiz.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1



