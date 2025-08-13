Turismo de Pernambuco - investimentos que trazem resultado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nas últimas semanas, Pernambuco comemorou conquistas importantes para o turismo: crescimento histórico na receita nominal, liderança em vendas e outros indicadores relevantes. Esses avanços não se devem apenas às nossas belezas naturais ou aos equipamentos turísticos consagrados. São fruto da atuação estratégica do Governo Raquel Lyra.

Desde o início de 2023, o Estado implementa um novo modelo de gestão do turismo. Em articulação com o trade, promove capacitações, firma planos cooperados e realiza roadshows nacionais e internacionais, buscando experiências inovadoras.

Nas capacitações, adotamos uma abordagem lúdica para engajar os participantes. Atores percorrem os principais destinos turísticos de Pernambuco em apresentações teatrais, conduzindo uma jornada do litoral ao sertão. A recepção tem sido extremamente positiva.

Em 2024, exportamos nossas praias e o Carnaval para os principais polos emissores. Em uma experiência imersiva, o público caminhava sobre a areia de um cenário que remetia ao nosso litoral, com direito a caldinho de feijão na hora e efeitos sensoriais — como o vento das jangadas e o calor da nossa costa. O percurso terminava no coração do Carnaval de Olinda, com passistas de frevo. As ativações ocorreram em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Buenos Aires, Assunção e Santiago.

Já em 2025, no roadshow Pernambuco – Naturalmente Incrível, destacamos a força da nossa gastronomia. Operadores e parceiros convidados tiveram contato direto com pratos típicos que carregam o DNA pernambucano. O diferencial? Os próprios participantes colocaram a mão na massa, orientados por chefs renomados do Estado.

Como resultado de todos esses esforços, Pernambuco registrou esse ano um crescimento histórico de quase 10% na receita nominal do turismo em relação a 2024, segundo o IBGE. Alcançou, por dois anos seguidos (2023 e 2024), dois destinos entre os cinco mais vendidos do país pela BRAZTOA. Em 2025, lidera as vendas acumuladas da CVC, com aumento de 20% frente ao mesmo período do ano anterior.

Destaca-se também a ampliação da malha aérea nacional e internacional. O Aeroporto Internacional do Recife está entre os cinco maiores do país e lidera no Norte/Nordeste. As rotas internacionais mais que triplicaram: Santiago, Buenos Aires, Córdoba, Assunção, Porto e Madri somam-se às já existentes para Montevidéu, Lisboa e Orlando — consolidando o Estado como principal portão de entrada internacional do Nordeste, com quase 40 voos por semana.

Outro pilar importante é o fortalecimento dos ciclos festivos com descentralização do Carnaval e do São João, além da criação do Festival Pernambuco Meu País que leva cultura, turismo e economia criativa para mais de 10 cidades do interior, com ocupação hoteleira acima de 95%.

Essas conquistas reafirmam o novo olhar do Governo de Pernambuco para o turismo como motor de desenvolvimento. A gestão Raquel Lyra compreende o papel do Estado como indutor e parceiro do setor, com foco na geração de emprego, renda e oportunidades.

É Pernambuco investindo com estratégia — e colhendo resultados concretos.



Eduardo Loyo, presidente da EMPETUR – Empresa de Turismo de Pernambuco

