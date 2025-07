Construir com segurança: desafios legais do mercado imobiliário sustentável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e turísticos no Brasil exige atenção redobrada ao cenário jurídico, que passa por constantes atualizações, especialmente nas áreas ambiental e urbanística. A aprovação e o licenciamento de projetos não garantem, por si só, sua plena execução caso novas normas mais restritivas entrem em vigor.

Quando a obra ainda não foi iniciada e a licença de instalação expira, a sua renovação não é automática. Não há direito adquirido de construir nas mesmas condições anteriores. Caso novas restrições entrem em vigor, será preciso atendê-las. Se as obras forem executadas em desconformidade com a legislação superveniente, elas correm o risco de serem demolidas. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 613, estabelece que a teoria do fato consumado não se aplica a questões ambientais, impedindo a regularização de obras que contrariem legislações posteriores, mesmo que tenham sido licenciadas anteriormente.

Nos casos de empreendimentos que estejam localizados em Unidades de Conservação (UCs) ou nas suas zonas de amortecimento, prevalecem as regras estabelecidas pelo Plano de Manejo da unidade, conforme determina a Lei nº 9.985/2000. Mesmo em propriedades privadas, essas diretrizes são obrigatórias, visando garantir a proteção dos ecossistemas.

Outro ponto crítico é a existência de Planos Diretores desatualizados. Ainda que normas mais permissivas venham a modificá-los pontualmente, isso poderá não beneficiar novos empreendimentos. Em diversos estados, o Ministério Público tem recomendado a suspensão de licenças urbanísticas e ambientais até que os Planos Diretores sejam revistos com estudos técnicos e consultas públicas, a fim de manter a coerência entre o planejamento urbano e as autorizações concedidas.

Grandes projetos com masterplan e estudos ambientais aprovados (como EIA/RIMA) também não estão isentos. Mudanças nas regras urbanísticas posteriores não autorizam, de forma automática, alterações nos parâmetros previamente licenciados. Para qualquer modificação no projeto original, é necessário refazer os estudos, ouvir a população em audiência pública e obter novo licenciamento ambiental — sempre respeitando o princípio da não retrocesso ambiental.

Portanto, mais do que atender a requisitos técnicos, o licenciamento ambiental e urbanístico exige estratégia, planejamento e atuação jurídica preventiva. Só assim será possível assegurar a viabilidade e a conformidade legal dos empreendimentos, com segurança para investidores e respeito ao meio ambiente.

Ivon Pires, advogado e sócio do escritório Pires Advogados