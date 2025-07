A fonte mais bela do mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Numa cidade repleta de atrações para o turista, como Roma, a "Fontana di Trevi¨" se destaca pela sua beleza e históriae atrai milhares de pessoas todos os dias, inclusive para jogar moedas que garantem uma volta à cidade

Roma é uma das cidades mais belas do mundo. Tem vários monumentos que remetem a fatos importantes da história, em muitos séculos. Todos são muito fotografados. Um dos mais fotografados do mundo é a "Fontana di Trevi". Diz o ditado que "Ir a Roma e não ver o Papa é como não ir". Eu acrescentaria: "Ir a Roma e não visitar a "Fontana de Trevi" é como não ir". Espaço imortalizado por filmes como "La Dolce Vita", "A Princesa e o Plebeu" e "A Fonte dos Desejos", está sempre repleta de turistas, num clima de muita alegria.

A fonte mais famosa da Itália tem 20 metros de largura por 26 metros de altura, uma construção do século 18, nos estilos barroco e neoclássico, e faz parte da fachada do "Palazzo Poli". Com uma arquitetura única, a estátua de Netuno - o Deus do Mar - localizada no centro da Fontana, representa as forças da natureza que ameaçam o homem e seu trabalho.

O nome de Trevi deriva de " Três vias", já que a fonte é o ponto de encontro de três ruas. Um ritual obrigatório do visitante é jogar uma moeda, com a mão direita, sobre o ombro esquerdo. O mito nasceu com o filme "A Fonte dos Desejos", de 1954. Tem três opções: quem jogar uma moeda, garantirá uma volta a Roma; quem jogar duas moedas, encontrará amor com um belo italiano ou italiana; e quem jogar três moedas, vai casar com a pessoa que conheceu recentemente. As moedas são supostamente destinadas a serem jogadas usando a mão direita sobre o ombro esquerdo. Este foi o tema do filme "Três Moedas na Fontana", de 1954, e a canção vencedora do Oscar com esse nome que introduziu a imagem. Todo ano, a prefeitura recolhe R$ 6 milhões em moedas, que são destinadas à filantropia. Alguns moradores de rua tentam roubar essas moedas e, quando flagrados, são presos.

A "Fontana di Trevi" foi concluída em 1762 pelo arquiteto Giuseppe Pannini (que batizou o famoso sanduíche), substituindo as alegorias atuais pelas esculturas planejadas de Agripa e Trívia, a virgem romana. Foi oficialmente dada em 22 de maio daquele ano, pelo Papa Clemente XIII. A maior parte da peça é feita de pedra de travertino, extraída perto de Tivoli, a 35 quilômetros a leste de Roma.

Recentemente, passou por uma reforma completa, dando aos turistas apenas uma visão parcial do monumento que, para ficar no lugar comum, é simplesmente monumental. Para muitos, é a fonte mais bonita do mundo. A única coisa que incomoda é o assédio de vendedores de rosas, de carregadores de celular, de brinquedos. E, pela multidão sempre aglomerada, é preciso muito cuidado com os "pickpockets", que furtam carteiras, relógios, celulares.

Uma das áreas que atraem maior número de turistas tem, em redor da fonte, muitas e muitas lojas, que fazem a festa dos brasileiros, compristas por excelência. Recordo-me de uma filial da maior rede de sapatarias da Itália, de muitos restaurantes, da Sorveteria "Romeo", que serve a maior casquinha de sorvete do mundo, com vários sabores, que muitos compram, mas não conseguem tomar todo., mas não deixam de fazer uma selfie com ela. Tem até uma loja que vende maconha, o que é permitido na Itália.

Sua fama fez com que réplicas fossem construídas, em várias partes do mundo, como no Cassino "Caesars Palace", em Las Vegas. E numa estação do metrô de Seul. E até uma, cafonérrima, em Serra Negra, em São Paulo, com 11 metros de altura.

Termino com meu depoimento pessoal: já tive o privilégio de ver muitas fontes nas minhas viagens pelo mundo. A Fontana di Trevi é, sem nenhuma dúvida, a mais bonita...

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1