Sustentabilidade e Justiça: uma conquista que orgulha Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O reconhecimento concedido ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) com o Prêmio Juízo Verde 2025, na categoria Desempenho, representa mais do que uma conquista institucional. Ele reafirma o compromisso do Judiciário pernambucano com a construção de um futuro mais sustentável e justo.

O TJPE foi o tribunal que mais julgou processos relativos a questões ambientais em todo o País, alcançando o melhor desempenho nacional em produtividade ambiental no âmbito da Justiça Estadual.

Esse resultado é mérito direto da dedicação incansável de magistrados, magistradas, servidores e servidoras, que têm atuado com excelência, sensibilidade e senso de urgência diante de uma das pautas mais relevantes do nosso tempo. São profissionais que entenderam que sustentabilidade não é um conceito abstrato, mas uma responsabilidade concreta que exige engajamento diário e decisões comprometidas com o bem coletivo.

A distinção concedida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é baseada em critérios técnicos rigorosos, que avaliam não apenas a quantidade de julgamentos, mas também a efetividade das políticas implementadas e a capacidade de articulação entre os setores institucionais. Nesse contexto, o desempenho do TJPE reforça a maturidade da nossa atuação e a sintonia com os parâmetros de excelência exigidos pelo CNJ.

Hoje, sustentabilidade ocupa lugar de destaque na agenda das grandes instituições públicas e privadas do mundo inteiro. No Judiciário, esse compromisso ganha contornos ainda mais urgentes, por se relacionar diretamente com a garantia de direitos fundamentais e a preservação do meio ambiente para as próximas gerações. O TJPE tem atuado com seriedade nesse campo, adotando práticas inovadoras, fortalecendo a governança e consolidando sua posição como referência nacional em justiça ambiental.

Mais do que um reconhecimento externo, a conquista do Prêmio Juízo Verde também reafirma valores que orientam a atual gestão: eficiência, humanização e inovação. Um tribunal comprometido com o meio ambiente é, acima de tudo, um tribunal que valoriza as pessoas, que investe em um ambiente de trabalho saudável, em relações institucionais respeitosas e em uma cultura organizacional baseada no cuidado.

Pernambuco pode se orgulhar de ter um Judiciário que julga com agilidade, sensibilidade e compromisso com o futuro. O TJPE seguirá firme na missão de oferecer uma prestação jurisdicional eficiente, sustentável e profundamente humana. Porque justiça e sustentabilidade caminham, hoje, lado a lado.

Ricardo Paes Barreto, presidente do TJPE