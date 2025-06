Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A neurociência da liderança explora os fundamentos neurológicos que sustentam habilidades essenciais para um líder eficaz, destacando a inteligência emocional e o mindfulness como elementos cruciais. Compreender como o cérebro processa e responde às emoções, com a prática consciente do mindfulness, torna-se essencial para a formação de líderes capazes de criar ambientes de trabalho saudáveis e produtivos.

Somos seres profundamente emocionais. As emoções permeiam nossos comportamentos de maneira significativa. Aprender a lidar com elas é fundamental para exercer liderança, independentemente do contexto. A emoção desempenha um papel vital até mesmo em decisões que consideramos mais "racionais", como aquelas relacionadas ao ambiente de trabalho.

De fato, segundo Daniel Goleman, autor do livro "Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefiniu o que é ser inteligente", no cenário empresarial atual, não há mais espaço para abordagens que negligenciem a importância da inteligência emocional na gestão interpessoal do trabalho. Ele ainda destaca que baixos níveis de inteligência emocional dentro das empresas podem acarretar custos significativos para o resultado final.

O autor ressalta uma mudança de mentalidade atual, indicando a necessidade de uma nova postura: por muito tempo, prevaleceu uma cultura empresarial que valorizava o líder autoritário, muitas vezes visto como um "guerreiro da selva". Contudo, nos dias de hoje, há uma valorização crescente das habilidades interpessoais. Nas palavras do autor, liderar com empatia torna-se fundamental.Alguns atributos cruciais para um líder, que podem ser aprimorados por meio da inteligência emocional são: autoconhecimento emocional, controle emocional, empatia, habilidades sociais, motivação, adaptação a mudanças e a liderança em si.

Outra técnica que contribui para uma liderança efetiva é o mindfulness, termo que tem suas raízes na prática milenar do budismo, especialmente na tradição Vipassana, que ensina a observação consciente dos pensamentos e sentimentos, sem julgamento. No âmbito da liderança corporativa, o mindfulness desponta como uma ferramenta valiosa para impulsionar a eficácia, a resiliência e a tomada de decisões criteriosas. Líderes adeptos dessa prática buscam estar plenamente presentes no momento, refinando sua capacidade de concentração e atenção.

Foi-se o tempo em que um líder distante, que existia apenas para "mandar" ou apontar direções. O líder do presente e, principalmente, do futuro, precisa ter inteligência emocional para lidar com sua equipe e com os desafios da prática empresarial. O mindfulness, nesse contexto, torna-se um poderoso aliado a viabilizar a plena atenção e uma maior inteligência emocional. É preciso se conhecer para saber lidar com o mundo.

Janguiê Diniz , fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Fundador da JD Business Academy, Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e da ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior