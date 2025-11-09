fechar
Mundo | Notícia

EUA e Bolívia anunciam normalização da relação diplomática após quase duas décadas

Durante o governo de Morales e de Luis Arce, a Bolívia se desvinculou dos EUA para fazer parte da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/11/2025 às 10:45
Ambos reuniram-se ap&oacute;s a cerim&ocirc;nia de posse de Paz, na Bol&iacute;via, e anunciaram o in&iacute;cio de uma nova era nas rela&ccedil;&otilde;es diplom&aacute;ticas entre os dois pa&iacute;ses
Ambos reuniram-se após a cerimônia de posse de Paz, na Bolívia, e anunciaram o início de uma nova era nas relações diplomáticas entre os dois países - APU GOMES VIA AFP

Clique aqui e escute a matéria

A Bolívia e os Estados Unidos normalizarão suas relações diplomáticas e em breve trocarão embaixadores, anunciaram o novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, e o subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau.

Ambos reuniram-se após a cerimônia de posse de Paz, na Bolívia, e anunciaram o início de uma nova era nas relações diplomáticas entre os dois países. "É inusitado que não tenhamos tido embaixadores. É um passo importante e espero que possamos anunciá-los muito em breve", disse Landau, o diplomata americano de mais alto escalão que viajou ao país nos últimos anos.

O último embaixador norte-americano na Bolívia foi expulso em 2008 pelo então presidente boliviano Evo Morales, que acusou suposta espionagem interna e depois retirou do país a Administração de Repressão às Drogas (DEA, na sigla em inglês) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, também na sigla em inglês).

Landau, que foi embaixador de seu país no México, anunciou ainda que Washington está disposto a cooperar em vários campos com o novo governo boliviano. "O presidente Paz expressou seu interesse em manter uma boa relação com os Estados Unidos. De forma recíproca também queremos boas relações e estou certo de que assim o faremos", afirmou.

Paz, por sua vez, abriu a possibilidade de um possível retorno à DEA. "Todas as instituições não só dos Estados Unidos, mas de países fronteiriços que queiram trabalhar com a Bolívia para fazer um país mais seguro contra ilícitos, estarão e nós estaremos vinculados a essas nações", disse em coletiva de imprensa conjunta.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na semana passada, antes de assumir o cargo, Paz viajou aos Estados Unidos para se reunir com organizações financeiras internacionais e buscar apoio para tirar seu país da pior crise econômica em quatro décadas.

Durante o governo de Morales (2006-2019) e de Luis Arce (2020-2025), a Bolívia se desvinculou dos Estados Unidos para fazer parte da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA) junto a Cuba, Nicarágua e Venezuela, cujo bloco suspendeu este país andino após as aproximações de Paz com Washington.

 

Leia também

Site vaza possível segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo

Site vaza possível segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026
COP30: Onde assistir ao vivo e online à programação oficial
COP30

COP30: Onde assistir ao vivo e online à programação oficial

Compartilhe

Tags