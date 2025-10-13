'Extenuados e com fome': o drama de brasileiros em voo da Air France cancelado em Paris
Passageiros do voo AF476 para Salvador, incluindo crianças e idosos, ficaram confinados na aeronave na capital francesa; veja na matéria
Passageiros de um voo da Air France que partiria de Paris com destino a Salvador, na Bahia, relataram ter vivido um verdadeiro caos nesta segunda-feira (13). Eles afirmam ter ficado mais de seis horas esperando dentro da aeronave no Aeroporto Charles de Gaulle, até que a decolagem fosse finalmente cancelada.
A companhia aérea confirmou que o voo AF476 não decolou por "problemas técnicos" e foi remarcado para esta terça-feira (14).
Em uma publicação nas redes sociais, um passageiro brasileiro descreveu a situação como de grande descaso. Segundo ele, a tripulação deu informações desencontradas, primeiro alegando "problemas mecânicos" e, depois, informando sobre uma "mudança de tripulação".
"O Boeing 777 está lotado, inclusive com crianças e pessoas idosas. Passageiros estão extenuados e com fome e questionam a empresa aérea por que mantê-los tanto tempo no interior da aeronave sem o devido cuidado", escreveu o passageiro.
Resposta da companhia
Em nota, a Air France confirmou que os passageiros permaneceram a bordo enquanto a empresa tentava validar um novo horário de partida, mas não informou o tempo exato de espera nem detalhou a assistência prestada.
"A Air France lamenta essa situação excepcional e pede desculpas aos seus clientes. A companhia reitera que a segurança de seus clientes e tripulantes é sua prioridade absoluta", conclui o comunicado.
(Com informações do Estadão Conteúdo).
