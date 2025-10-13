fechar
Mundo | Notícia

'Extenuados e com fome': o drama de brasileiros em voo da Air France cancelado em Paris

Passageiros do voo AF476 para Salvador, incluindo crianças e idosos, ficaram confinados na aeronave na capital francesa; veja na matéria

Por JC Publicado em 13/10/2025 às 21:13
Avião do modelo Boeing 777, da Air France
Avião do modelo Boeing 777, da Air France - DIVULGAÇÃO/AIR FRANCE

Clique aqui e escute a matéria

Passageiros de um voo da Air France que partiria de Paris com destino a Salvador, na Bahia, relataram ter vivido um verdadeiro caos nesta segunda-feira (13). Eles afirmam ter ficado mais de seis horas esperando dentro da aeronave no Aeroporto Charles de Gaulle, até que a decolagem fosse finalmente cancelada.

A companhia aérea confirmou que o voo AF476 não decolou por "problemas técnicos" e foi remarcado para esta terça-feira (14).

Leia Também

Em uma publicação nas redes sociais, um passageiro brasileiro descreveu a situação como de grande descaso. Segundo ele, a tripulação deu informações desencontradas, primeiro alegando "problemas mecânicos" e, depois, informando sobre uma "mudança de tripulação".

"O Boeing 777 está lotado, inclusive com crianças e pessoas idosas. Passageiros estão extenuados e com fome e questionam a empresa aérea por que mantê-los tanto tempo no interior da aeronave sem o devido cuidado", escreveu o passageiro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Resposta da companhia

Em nota, a Air France confirmou que os passageiros permaneceram a bordo enquanto a empresa tentava validar um novo horário de partida, mas não informou o tempo exato de espera nem detalhou a assistência prestada.

"A Air France lamenta essa situação excepcional e pede desculpas aos seus clientes. A companhia reitera que a segurança de seus clientes e tripulantes é sua prioridade absoluta", conclui o comunicado.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Ivanildo Nunes leva coleção-manifesto a Paris em defesa do artesanato cearense
Agenda

Ivanildo Nunes leva coleção-manifesto a Paris em defesa do artesanato cearense
Operação prende na Bahia um dos maiores traficantes de animais do País
CRIME AMBIENTAL

Operação prende na Bahia um dos maiores traficantes de animais do País

Compartilhe

Tags