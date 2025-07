Bebê nasce a bordo de voo da Latam com destino a São Paulo e aeronave faz pouso de emergência no Panamá

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Um voo da Latam (LA 8113) que saiu da Cidade do México com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, precisou fazer um pouso não programado na Cidade do Panamá após uma passageira grávida entrar em trabalho de parto e dar à luz durante o trajeto.

O avião decolou conforme o previsto às 17h20 (horário local) dessa quinta-feira (24), com previsão de chegada às 5h da manhã desta sexta (25) em São Paulo.

Ao Jornal do Commercio, o pernambucano e publicitário Iuri Maia Leite, que estava no voo, relatou que, cerca de uma a duas horas após a decolagem, o comandante fez um anúncio solicitando voluntários entre os passageiros que fossem médicos, enfermeiros ou profissionais de saúde. No entanto, não deu detalhes sobre o motivo do chamado.

“Ocorria uma movimentação normal de comissários e aeromoças. Não tinha barulho, gritaria, nem nada”, comentou Iuri ao JC.

Tela de bordo indicava rota com desvio para o Panamá

Segundo Iuri, em um certo momento, ao olhar a tela de bordo da sua poltrona, o mapa indicava que o avião chegaria em 40 minutos ao Panamá. Ao questionar um comissário sobre a mudança de rota, foi informado que o voo provavelmente faria uma parada de emergência devido a uma passageira grávida que precisaria desembarcar.

Próximo ao pouso, o comandante confirmou que a passageira havia dado à luz a bordo. “O piloto falou que, como ela estava grávida e nasceu o bebê, a gente precisaria descer aqui”, relatou o publicitário.

No Aeroporto do Panamá — Aeroporto Internacional de Tocumen —, equipes médicas e de limpeza embarcaram na aeronave. Segundo o pernambucano, três pessoas desembarcaram: um casal — que aparentemente levava o bebê — e uma senhora.

Após o desembarque dos envolvidos e a limpeza da aeronave, o voo seguiu para seu destino final em São Paulo. Apesar do imprevisto, o clima dentro da aeronave permaneceu calmo, sem tumulto entre os passageiros. O voo LA 8113 pousou em São Paulo por volta das

O que diz a Latam

Em nota, a Latam confirmou que o voo LA 8113 precisou ser desviado para a Cidade do Panamá para prestar atendimento médico prioritário a uma passageira.

"Após o reabastecimento da aeronave, o voo seguiu para Guarulhos, onde aterrissou às 7h28 (horário de Brasília) desta sexta-feira (25/7)", diz a nota.

Confira nota na íntegra

A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), desta quinta-feira (24/7), precisou ser desviado para a Cidade do Panamá para prestar atendimento médico prioritário a uma passageira, que foi desembarcada para receber os serviços médicos necessários. Após o reabastecimento da aeronave, o voo seguiu para Guarulhos, onde aterrissou às 7h28 (horário de Brasília) desta sexta-feira (25/7).

A LATAM ofereceu assistência necessária aos passageiros impactados, inclusive os em conexão, que estão sendo reacomodados em voos ainda hoje (25/7). Por fim, a companhia ressalta que segue todos os protocolos previstos para situações como esta, que visam garantir o bem-estar e a segurança de todos.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />