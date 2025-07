Latam anuncia nova rota de voos entre o Recife e a Argentina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A nova operação será realizada com aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros, incluindo assentos na cabine Premium Economy

Clique aqui e escute a matéria

A Latam anunciou mais uma nova rota internacional entre Brasil e Argentina: Recife–Buenos Aires (EZE), que contará com um voo semanal aos sábados, com voo no sentido oposto aos domingos, e será inaugurada em 20 de dezembro. As passagens aéreas estarão disponíveis nos próximos dias em latam.com e demais canais de venda.



A nova operação será realizada com aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174, incluindo assentos na cabine Premium Economy. A rota amplia a presença da Latam no Nordeste e reforça a conectividade aérea do Brasil com a América do Sul.



“Essa nova rota entre Brasil e Argentina permite que mais turistas argentinos explorem as belezas do nosso Nordeste, além de representar mais uma opção de viagem para um destino tradicionalmente procurado pelos brasileiros. Nosso objetivo é facilitar o acesso e oferecer mais opções de viagem, aumentando a conectividade na América do Sul de forma sustentável”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.



“Estamos trabalhando para fazer Pernambuco voar mais alto, com mais rotas, mais turistas e mais desenvolvimento para a nossa gente. Essa nova conquista junto à Latam reforça o nosso compromisso de abrir o estado para o mundo, criando oportunidades, fortalecendo a economia e impulsionando o turismo como vetor de geração de emprego e renda. Ampliar a malha aérea é também democratizar o acesso ao nosso estado, valorizando nossa cultura, nossa diversidade e aproximando Pernambuco de novos mercados e experiências”, afirma a governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lyra.



Com a nova operação, a LATAM passa a ter 10 rotas diretas entre Brasil e Argentina, sendo uma das companhias aéreas com a maior oferta entre os dois países. As outras 9 rotas são: Guarulhos–Aeroparque, Guarulhos–Ezeiza, Guarulhos–Mendoza, Guarulhos–Rosário (em breve), Guarulhos–Córdoba (em breve), Porto Alegre-Aeroparque (em breve), Florianópolis–Ezeiza (em breve), Galeão–Ezeiza e Guarulhos–Bariloche (sazonal).

“Essa nova conexão é mais um importante passo nessa direção. Buenos Aires é um mercado estratégico, e essa nova frequência com a LATAM representa mais oportunidades para o turismo e para os negócios”, destaca Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

A LATAM E PERNAMBUCO



A nova rota Recife–Buenos Aires reforça a estratégia da Latam em Pernambuco. Atualmente, a companhia opera uma média de 100 voos semanais no estado nas rotas Recife-Brasília, Recife-Fortaleza, Recife-Congonhas, Recife-Guarulhos, Recife-Galeão, Recife-Santiago (inaugurada em 2024), Petrolina-Guarulhos e Fernando de Noronha-Guarulhos (inaugurada em 2025).