Trump diz que EUA calculam 'grande aumento de tarifas' sobre a China

Presidente dos Estados Unidos classificou como um movimento "hostil" de Pequim para restringir exportações de elementos estratégicos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 10, que seu governo "está calculando um grande aumento das tarifas sobre produtos da China", em resposta ao que classificou como um movimento "hostil" de Pequim para restringir exportações de elementos estratégicos. Segundo ele, "há muitas outras medidas de retaliação em consideração" contra o país asiático.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou que "coisas muito estranhas estão acontecendo na China", que estaria "se tornando muito hostil" e enviando cartas a governos de todo o mundo para anunciar planos de controle sobre exportações ligadas às terras raras - e "praticamente qualquer outra coisa em que consigam pensar".

O republicano afirmou que tais restrições poderiam "travar os mercados e tornar a vida difícil para praticamente todos os países do mundo, especialmente para a própria China".

O presidente disse ter sido procurado por outros países "extremamente irritados", sem citar quais, com o que chamou de "grande hostilidade comercial", acrescentando que o relacionamento entre Washington e Pequim "vinha sendo muito bom nos últimos seis meses", o que tornaria o gesto chinês ainda mais surpreendente, para ele.

Trump mencionou ainda que deveria se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, em duas semanas, na APEC, na Coreia do Sul, mas afirmou "não haver motivo para tal" diante da nova postura de Pequim.

Para o republicano, a China "não pode ser autorizada a manter o mundo refém", embora reconheça que os EUA também detêm posições monopolistas muito mais fortes e amplas, que ele "apenas escolheu não usar - até agora". O líder americano disse que, dependendo da resposta chinesa à "ordem hostil" emitida por Pequim, será obrigado a responder financeiramente e que, embora a escalada possa ser "potencialmente dolorosa, será algo muito bom para os Estados Unidos".