Trump diz que reféns do Hamas serão libertados até dia 14 e anuncia viagem a Gaza no domingo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Questionado sobre a possibilidade de receber o Prêmio Nobel da Paz, cujo anúncio é nesta sexta, o republicano disse: "Resolvi oito guerras em 9 meses"

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (9) que reféns mantidos pelo Hamas devem ser libertados na segunda (13) ou terça-feira (14), e acrescentou que pretende viajar a Gaza e Israel no domingo, 12. Durante coletiva de imprensa antes de reunião bilateral com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, Trump disse que, após o conflito no Oriente Médio, "queremos chegar a um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia" e previu que ambos os países "voltarão à mesa de negociações muito em breve".

Trump disse ainda que os EUA "podem impor mais sanções contra a Rússia para pressionar pelo fim da guerra na Ucrânia" e ressaltou que não planeja retirar tropas americanas da Europa, embora "possa movê-las de lugar" dentro do continente.

Questionado sobre a possibilidade de receber o Prêmio Nobel da Paz, cujo anúncio ocorre nesta sexta-feira, o republicano declarou: "Resolvi oito guerras em nove meses. Ninguém nunca fez isso em três anos, quem dirá em nove meses."

Ao comentar a segurança europeia, Trump afirmou que os Estados Unidos defenderiam a Finlândia em caso de um eventual ataque russo, mas acrescentou que "isso não acontecerá". Ele também confirmou que os dois países estão "comprando quebra-gelos e construindo-os com a Finlândia", projeto que, segundo Stubb, prevê a construção de quatro embarcações na Finlândia e sete nos EUA.

O republicano ainda sugeriu que "talvez devêssemos tirar a Espanha da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)", criticando o governo espanhol por não concordar em elevar os gastos com defesa para 5% do PIB. Segundo Trump, "os aliados precisam cumprir suas obrigações se quiserem permanecer protegidos".

ACORDO COM O HAMAS

O chefe da delegação negociadora do Hamas, Khalil al-Hayya, afirmou que o grupo recebeu "garantias dos irmãos mediadores e do governo americano, todos confirmando que a guerra terminou completamente". Em discurso, ele anunciou a conclusão de um acordo para encerrar a guerra na Faixa de Gaza, que inclui "o início da implementação de um cessar-fogo permanente, a retirada das forças de ocupação Israel, a entrada de ajuda humanitária e a reabertura da passagem de Rafah nos dois sentidos".

Segundo al-Hayya, o acordo também prevê a troca de prisioneiros, "com a libertação de 250 condenados à prisão perpétua e de 1.700 detidos da Faixa de Gaza que foram presos após 7 de outubro", além da libertação de todas as crianças e mulheres.

O dirigente acrescentou que o Hamas seguirá trabalhando com as forças nacionais e islâmicas para "completar as etapas restantes, garantir os interesses do nosso povo palestino, permitir que ele decida seu próprio destino e conquistar seus direitos até o estabelecimento de seu Estado independente, com Jerusalém como capital"

.

