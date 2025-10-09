Trump celebra acordo Israel-Hamas e cita reconstrução de Gaza com ajuda de países árabes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, defendeu que o presidente norte-americano seja homenageado com o Prêmio Nobel da Paz

O presidente dos EUA, Donald Trump, destacou que os EUA acabaram com a guerra em Gaza e mencionou que o acordo inicial alcançado entre Israel e Hamas "criou paz ampla" no Oriente Médio, em comentário durante reunião de Gabinete, nesta quinta-feira. Segundo ele, Gaza será reconstruída em breve, com financiamento de países árabes.

"Vamos assinar oficialmente acordo de paz no Egito, estamos trabalhando o timing exato. Os reféns serão libertados pelo Hamas na próxima semana, mas prefiro não detalhar o processo", acrescentou.

Ainda em relação ao Oriente Médio, o republicano disse que quer ver o Irã reconstruir o país e afirmou que a administração americana irá negociar sanções com Teerã. "O Irã não pode ter armas nucleares. Os iranianos querem negociar agora e falaram que são totalmente a favor do acordo de Gaza", pontuou.

Trump destacou que tentará fazer uma viagem para o Oriente Médio "em breve".

Netanyahu defende Prêmio Nobel da Paz a Trump



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, defendeu nesta quinta-feira, 9, que o presidente norte-americano, Donald Trump, seja homenageado com o Prêmio Nobel da Paz após o anúncio do acordo de cessar-fogo entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas, que ocorreu no dia seguinte ao aniversário de dois anos da guerra na Faixa de Gaza.

Em uma publicação no perfil no X, Netanyahu escreveu: "Dê a Donald Trump o Prêmio Nobel da Paz - ele merece!"

O vencedor de 2025 deve ser anunciado na sexta-feira, 10.

Nos últimos meses, a campanha pelo Nobel de Trump ganhou força com o apoio de aliados internacionais, como o premiê israelense, e líderes da Armênia, Azerbaijão, Gabão, Ruanda, Paquistão e Camboja. Membros do governo, como o secretário do Tesouro Scott Bessent e a porta-voz Karoline Leavitt também endossaram.

O acordo foi confirmado por israelenses, palestinos e os negociadores do Catar e do Egito que participam das conversas no balneário egípcio de Sharm El-Sheik.

Trump, que pressionou para intermediar o acordo, afirmou nas redes sociais na quarta-feira, 8, que ambos os lados concordaram com a primeira fase do seu plano de paz, que exige que Israel recue suas tropas para uma linha previamente acordada.

Ele disse que poderá viajar neste fim de semana para a região, onde as negociações sobre Gaza estão em andamento em Sharm el-Sheikh, no Egito.

"Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que TODOS os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna", disse Trump na publicação no Truth Social.

Acordo histórico

O premiê israelense descreveu o acordo como "um ponto de virada crucial", bem como "um sucesso diplomático e uma vitória nacional e moral" para Israel. Ele também agradeceu ao presidente Trump por "seu compromisso inabalável com a segurança de Israel e a liberdade de nossos reféns"

Netanyahu não forneceu mais detalhes sobre o acordo. O gabinete de ministros deve se reunir na quinta-feira para referendar o pacto, mas não deve haver empecilhos para sua aprovação. "Com ajuda de Deus, traremos todos os reféns para casa", disse.

O grupo que reúne a família dos reféns celebrou o cessar-fogo e disse que não descansará até que o último deles esteja em casa.