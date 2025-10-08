Hamas diz estar se esforçando para remover obstáculos ao cessar-fogo com Israel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o assessor de imprensa do chefe do gabinete político do Hamas, Taher al-Nounou, a delegação apresentou "a postura positiva"

Os mediadores que participam das negociações para o fim da guerra entre Israel e o Hamas em Sharm el-Sheikh, no Egito, "estão aplicando grandes esforços para remover quaisquer obstáculos às etapas de implementação do cessar-fogo", afirmou nesta quarta-feira (8) o Hamas, em comunicado divulgado no Telegram. Segundo o grupo, "um espírito de otimismo prevalece entre todos" os envolvidos nas conversas para o término do conflito em Gaza.

De acordo com o assessor de imprensa do chefe do gabinete político do Hamas, Taher al-Nounou, a delegação apresentou "a postura positiva e o senso de responsabilidade necessários para alcançar o progresso desejado e concluir o acordo" de paz proposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

NEGOCIAÇÃO

As discussões, acrescentou, têm se concentrado nos "mecanismos de implementação do fim da guerra, na retirada das forças de ocupação da Faixa de Gaza e na troca de prisioneiros".

O Hamas informou ainda que as listas de prisioneiros a serem libertados foram trocadas segundo critérios e números previamente acordados e que as negociações indiretas continuam hoje com a participação de todas as partes e mediadores.