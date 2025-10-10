Professor amigo de Xi Jinping defende adoção de novas moedas nas transações internacionais em lugar do dólar e América Latina na Rota da Seda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

China defende que países possa fazer operações bilaterais sem usar o dólar e uma chama de globalização contra taxação dos Estado Unidos

Clique aqui e escute a matéria

Convidado especial para apresentar um visão sobre a China no centro do novo tabuleiro global, no 26ª Congresso do IBGC, o próReitor e diretor de dois centros de pesquisa na Escola de Economia e Gestão da Universidade Tsinghua, Ping He certamente foi a primeira pessoa com acesso a informações estratégica do governo Xi Jinping - seu colega na mesma universidade da qual hoje lidera - a falar abertamente no Brasil sobre o que o país deseja no cenário global, seja a defesa do fim da dominância do dólar como moeda de referência global e das ações da Nova Rota da Seda, que na sua visão, é uma oportunidade para a América latina.



Ping He é reconhecido pelo seu alinhamento com o governo. Mas ele vem apresentando uma visão mais estruturada do crescimento da economia chinesa nos últimos 70 anos e, em especial, depois do acordo dos Estado Unidos com a China no governo Jimmy Carter com o então líder Deng Xiaoping. Foi quando os americanos transferiram grande parte de sua manufatura para cidades costeiras da China aproveitando-se dos baixos custos da mão de obra barata e pessoal minimamente treinado.



Novo modelo



De fato, reconhece o professor, na década de 70 não só os Estados Unidos como a União Europeia e Japão se aproveitaram dessa mão de obra. A seguir, o governo chines decidiu estimular a transferência dessas indústrias para cidades do interior na medida em que foi construindo sua infraestrutura, Ao mesmo tempo em que passou a ocupar também com suas indústrias países asiáticos vizinhos como Vietnã, Laos e Camboja criando uma comunidade de países asiáticos.



Mas agora, segundo Ping He, o modelo antigo de trabalho horizontal com a terceirização de parte da produção para outros países com eficiência e baixo custo precisa ser revisto porque não está funcionando. Com a China se tornando alvo de um câmbio que vem sustentando o déficit dos Estados Unidos cuja dívida está em US$35 trilhões, equivalente a 120% do PIB.



Padrão dólar em crise



Para Ping He, esse modelo já não dá conta porque, mesmo com as entregas da China, a renda média per capita dos Estados Unidos é de US$80 mil enquanto a China é de apenas US$13 mil. Ele lembrou que a economia ficou ainda mais interdependente após a pandemia da Covid 19, razão pela qual a China entende que a dominação do dólar pode começar a ser subsidiada gradativamente.



O próReitor da Universidade Tsinghua disse que o valor gerado pela China é baixo e desigual em termos de valor para a economia americana, constituindo-se em um abuso financeiro e criando a necessidade do que chamou de uma re-globalização.



Ele criticou a instabilidade política existente hoje com os países abrindo o mercado de forma limitada e apenas para um número limitado de países alinhados politicamente.



Sistema monetário



Ao defender a reforma do reforma do sistema monetário ancorado no dólar causando desequilíbrio de modo a restaurar o equilíbrio global e mudar a dominância do dólar americano para moedas diversificadas e políticas mais independentes frente ao dólar



O objetivo é manter os países com um comércio mais diversificado. “Não precisamos desatrelar o dólar totalmente e a estrutura de capital menos. Mas precisamos eliminar o viés político e lutar por uma integração radical”, radical.



Clusters de produtos



O professor Ping He defendeu a implantação de clusters de produtos que possam se dedicar a integrar cadeias produtivas inteiras que devem entregar produtos com mais eficiência e que possam ser instalados não apenas na China, mas em outros países. E disse que isso já está sendo testado na China. Ele defendeu que países em desenvolvimento possam ter esse complexo que junta as diversas cadeias produtivas, entre eles, o Brasil.



Uma reforma do sistema monetário em lugar do dólar visaria a adoção não da moeda chinesa, o RMB, mas de moedas diversificadas que poderiam adotar políticas mais independentes frente ao dólar, disse o professor chinês.



Nova geopolítica



Essa nova geopolítica financeira, segundo Ping He estaria aberta às variadas moedas como países podendo negociar bilateralmente em suas moedas sem obrigatoriamente usar o dólar como referencial. Mas a China está fortalecendo o RMB, com ações em diversos países, mas também não deseja que ele seja dominante,

E Ping He defendeu o programa da Nova Rota da China”porque esse é caminho que poderá ajudar a América Latina a ser um elo importante da nova cadeia global”. Segundo ele, a nova Rota da Seda poderia receber investimentos na construção de infraestrutura com a inclusão de um modelo sustentável de comércio multilateral.



Modelo sustentável



O modelo sustentável deve ser uma opção ao controle do dólar e fazer os países terem mais liberdade.Nenhum moeda pode ser dominante do sistema internacional e isso pode trazer o reequilíbrio e o equilíbrio comercial fiscal. A China já está testando modelos de financiamento de moedas em Hong Kong o que pode financiar ativos chineses de alta qualidade financeira e já usando RMB criando algumas oportunidades de globalização, disse o professor lembrando que a possibilidade de usar outras moedas que não dolar visa expandir os meios de pagamento global.



E finalizou dizendo que a globalização é irreversível , mas que estamos precisando de um novo modelo de globalização e que a China quer participar dessa nova modelagem que possa beneficiar os mais diverso países e que a China deseja que a América Latina possa fazer um upgrade na sua infraestrutura com novas comunidades de valor com um novo modelo de câmbio se beneficiando da expansão digital e de um mercado verde concluiu.

Visto de estrangeiro em Portugal e União Europeia. - Divulgação

Entrar em Portugal será com biometria



A partir deste domingo (12) a União Europeia dá um passo importante rumo à modernização dos seus controles migratórios começando a rodar o Entry/Exit System (EES) o novo sistema digital substituirá os tradicionais carimbos nos passaportes por um registo eletrônico que recolhe dados biométricos (impressões digitais e fotografia facial) e informações detalhadas sobre cada entrada e saída.



A mudança afetará diretamente quem viaja para o Espaço Schengen — zona europeia de livre circulação, formada por 29 países que aboliram fronteiras internas. Isso inclui turistas, imigrantes e até residentes que circulam com frequência pelo continente.



O furto de água está virando caso de Polícia para a Companhia Pernambucana de Saneamento. - Divulgação

Furto de água



O furto de água está virando caso de Polícia para a Companhia Pernambucana de Saneamento que precisou iniciar implantar uma operação permanente de combate ao furto no Sertão do Estado. Desta vez, a ação ocorreu no município de Cabrobó, na Adutora do Sertão. A empresa conseguiu recuperar quase 10 litros por segundo de água que estavam sendo desviados prejudicando cerca de 5 mil pessoas ou encher uma caixa d' água de mil litros em menos de dois minutos. A fiscalização agora anda junto com a Polícia Civil e Militar.



Empreendedor



O relatório 'Empreendedorismo Transformador para Empregos e Crescimento na América Latina e no Caribe', publicado pelo Banco Mundial na terça-feira (7). No primeiro trimestre deste ano, o país registrou a abertura de 1,4 milhão de pequenos negócios, sendo 78% deste total Microempreendedores Individuais (MEIs), de acordo com o levantamento realizado pelo Sebrae.



Di2win no REC ‘n’ Play



A Di2win, startup embarcada no Porto Digital do Recife estará no REC ‘n’ Play nesta quinta (16) na Arena de Negócios, no Cais do Sertão com palestra de Rômulo César, sobre caminhos de carreira e pós-graduação em tecnologia.



Devolução de taxas



Agora é definitivo. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da ADI 7324 que a devolução dos valores de ICMS cobrados indevidamente sobre as tarifas de energia elétrica será de responsabilidade das distribuidoras, e não mais dos Estados. A discussão vinha desde 2017 com consumidores e empresas vêm questionando a inclusão de componentes da tarifa de energia na base de cálculo do ICMS.



Entre os dias 12 e 15 de outubro, na Agreste Leilões. Serão ofertados fêmeas e touros das raças Sindi e Nelore - Divulgação

Leilões a AGRO FTI

Entre os dias 12 e 15 de outubro, na Agreste Leilões a AGRO FTI, liderada pelo empresário Marcelo Tavares de Melo, promove uma série de leilões virtuais. Serão ofertados fêmeas e touros das raças Sindi e Nelore, com genética rigorosamente selecionada e avaliada pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ), reunindo grandes oportunidades para investidores do setor agropecuário.



O cronograma inicia no dia 12 com o 7º Leilão de Fêmeas Sindi, às 13h, com 33 lotes entre duplas e individuais. No dia 13 será realizado o 3º Leilão de Touros Sindi, às 19h, com 22 lotes de grandes reprodutores. O 14 de outubro traz o 5º Leilão de Fêmeas Nelore às 19h, com 32 lotes, seguido no dia 15 pelo 4º Leilão de Touros Nelore, também às 19h, com 25 lotes individuais. Os leilões serão transmitidos ao vivo pelo canal no YouTube @agresteleiloes, garantindo amplo acesso para interessados em todo o país. Informações no (81) 99881-4786.



Macarrão de cuscuz



A Nissin Foods do Brasil, através de sua fábrica em Pernambuco, comemora o sucesso da embalagem do Nissin Lámen sabor Cuscuz com Calabresa, criado pela agência de branding e design CBA B+G que recebeu o troféu de prata no Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira 2025, na categoria Design Gráfico Alimentos Salgados.



Vulnerabilidade digital



O Brasil lidera o ranking de vulnerabilidade digital na América Latina, concentrando 90% das tentativas de ataques cibernéticos no país. Isso representa cerca de 550 mil ocorrências por dia. O dado foi revelado pelo engenheiro Franklin Nunes, da empresa Soluções Cloud e Arquitetura da Teltec Solutions.



Máquinas agrícolas



O setor do agronegócio continua surpreendendo. O segmento de consórcio de máquinas agrícolas assumiu, pela primeira vez, a liderança entre os veículos pesados no Brasil, ultrapassando os caminhões na preferência dos produtores rurais. De acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), em julho de 2025, o consórcio de máquinas agrícolas passou a representar 51% das cotas ativas, superando os caminhões, com 41%, e outros equipamentos, com 8%. Um negócio que vai de trator básico a super colheitadeiras.



Foco no cliente



A Neoenergia está promovendo uma mudança estratégica no modelo de atendimento ao consumidor em Pernambuco, com a inauguração de 18 novas lojas físicas, neste segundo semestre, priorizando conforto, agilidade e a boa experiência. As unidades estão distribuídas em cidades como Salgueiro, Arcoverde, Caruaru, Serra Talhada e região metropolitana como Cabo de Santo Agostinho, Recife, Camaragibe, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.



Imposto da bets



O governo não desistiu de cobrar mais imposto das bets. Carlos Zarattini reconhece que foi um erro colocar o tema na MP-1303/25 e quer voltar ao tema num projeto exclusivo que proporia a elevação de 12% para 24%. Com o argumento é que jogo aguenta qualquer tipo de imposto que seria uma forma de conter o crescimento do negócio. A elevação para 18% estava, originalmente, abrigada na MP 1.303 e foi retirada pelo relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP). por pressão do Centrão.

