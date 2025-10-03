fechar
Mundo | Notícia

Senado dos EUA rejeita propostas e paralisação do governo continua pelo menos até a próxima semana

Impasse entre republicanos e democratas sobre o orçamento impede a reabertura da máquina pública; propostas de ambos os partidos foram derrubadas

Por JC Publicado em 03/10/2025 às 17:01
Senado dos Estados Unidos da América, em Washington, D.C
Senado dos Estados Unidos da América, em Washington, D.C - SENATE.GOV

O Senado dos Estados Unidos fracassou, mais uma vez, em aprovar uma solução orçamentária para encerrar a paralisação do governo americano (shutdown). Em votações realizadas na tarde desta sexta-feira (3), duas propostas — uma democrata e uma republicana — foram rejeitadas, garantindo que a máquina pública do país continue parcialmente paralisada ao menos até a próxima semana.

O impasse reflete a profunda divisão entre os dois partidos. Em um movimento espelhado, os republicanos primeiro bloquearam a proposta de financiamento dos democratas. Logo em seguida, os democratas derrubaram o projeto do partido governista. Nenhuma das propostas alcançou os 60 votos necessários para avançar.

A principal divergência no momento, segundo a agência Associated Press, é a exigência dos democratas para que o orçamento estenda benefícios de saúde, algo que os republicanos se recusam a aceitar.

Enquanto um acordo não é alcançado, o governo dos EUA segue com suas atividades não essenciais suspensas, afetando serviços públicos e o pagamento de milhares de funcionários.

(Com informações do Estadão Conteúdo e Associated Press).

