Atropelamento e ataque a faca deixam quatro feridos em sinagoga no Reino Unido
Polícia baleou suspeito em frente à Congregação Hebraica de Heaton Park; O caso ocorreu durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico
Clique aqui e escute a matéria
Quatro pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (2) em um ataque do lado de fora de uma sinagoga em Manchester, no Reino Unido.
Segundo a polícia, as vítimas foram atingidas primeiro por um atropelamento e, em seguida, esfaqueadas pelo agressor.
O caso ocorreu durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.
As equipes de emergência chegaram ao local às 9h41 (5h41 em Brasília) e socorreram as quatro vítimas. A polícia confirmou que baleou o suspeito, mas não divulgou seu estado de saúde.
Ação rápida
O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, disse à BBC que o “perigo imediato parece ter passado” e elogiou a rapidez da operação policial.
De acordo com ele, o suspeito foi neutralizado apenas sete minutos após os primeiros chamados.
“Só consigo imaginar como as pessoas estão se sentindo ao ouvir esta notícia – o medo que isso trará”, afirmou Burnham.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o caso como “um ataque horrível” e destacou a gravidade do fato de ter ocorrido no Yom Kippur.
A polícia ressaltou que o agressor não conseguiu entrar na sinagoga, identificada como Congregação Hebraica de Heaton Park. O estado de saúde das vítimas também não foi detalhado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Imagens do ataque
Um vídeo feito por testemunhas e publicado no Facebook mostra dois policiais armados apontando rifles para o suspeito, caído no chão, enquanto uma das vítimas gravemente ferida aparece nas proximidades.
Em outro momento, um agente grita para que os fiéis se afastem do portão, alertando: “Ele tem uma bomba, vão embora”. Logo depois, o homem tenta se levantar e recebe um disparo.
O prefeito de Manchester lembrou que a comunidade judaica já vinha relatando aumento nos incidentes de antissemitismo e convivia com “um estado de ansiedade ainda maior devido aos tempos em que vivemos”.