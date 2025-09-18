Trump diz que acordo entre EUA e Reino Unido ajudará no domínio do setor de IA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo Trump, o acordo com o Reino Unido envolve uma cooperação ampla em tecnologia, inovação e ciência, principalmente nas áreas de IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que firmar parceria com o Reino Unido em tecnologia e ciência ajudará ambas as potências a dominarem a liderança no setor de inteligência artificial (IA). O comentário foi realizado durante encontro de empresários em Londres, ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, onde ambos assinaram um acordo de cooperação.

"Os laços entre nossos países não têm preço, são inquebráveis independente do que façamos hoje e vamos torná-las mais próximas do que nunca", disse o norte-americano.

Segundo Trump, o acordo com o Reino Unido envolve uma cooperação ampla em tecnologia, inovação e ciência, principalmente nas áreas de IA, energia nuclear, computação quântica e desenvolvimento de rede móvel 6G. "Precisaremos de muita energia de fontes confiáveis para a inteligência artificial", ressaltou, acrescentando que pretende ampliar a capacidade industrial de ambos os países.

O presidente dos EUA também disse querer trabalhar com o Reino Unido na desregulação da economia, citando como exemplo políticas que já implementou nos Estados Unidos, como os cortes de impostos e a aprovação do "grande e lindo" projeto orçamentário.

Trump apontou ainda o foco de investimentos públicos em infraestrutura como a "melhor forma de gastos" pelo governo. "Em breve, veremos grandes construções no nosso país. Empresas de IA, automóveis e farmacêuticas, todas querem ir para lá", disse

Sobre outras políticas, Trump voltou a defender que não há inflação nos Estados Unidos e que as tarifas estão trazendo "trilhões de dólares" em receita, além de contribuir para a atração de investimentos para o país. "Não seríamos capazes de receber um fragmento dos investimentos que tivemos nos últimos meses sem a existência das tarifas", frisou o republicano.

Ao comentar o acordo, Starmer afirmou que a parceria trará "prosperidade tecnológica aos dois lados do Atlântico" e "quebrará recordes", com grandes investimentos da Nvidia, Salesforce, Google e "muito mais" no Reino Unido.



GUERRA NA UCRÂNIA

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que, se Reino Unido sancionar a China por compra de petróleo russo, a "guerra na Ucrânia talvez termine". Em entrevista pré-gravada pela Fox News na visita de Trump ao Reino Unido, o republicano comentou que não pode dizer se os drones russos no espaço aéreo da União Europeia (UE) foram um mero equívoco ou não. "Quando disse que ajudaríamos, quis dizer depois da guerra", acrescentou ele sobre proteção à Polônia.

Trump também ponderou que os EUA estão perto de acordo com a China sobre o TikTok e que o presidente chinês, Xi Jinping, deve aprovar o acordo.

Na mídia norte-americana, circulam informações de que a conversa os dois líderes ocorrerá na sexta-feira por telefone às 10 horas (de Brasília).

O presidente norte-americano ainda elogiou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer e alegou que o Reino Unido quer ajustes nas tarifas de aço - que atualmente não contemplam o acordo tarifário fechado entre os países.