Rei Charles III recebe Trump em 2ª visita de Estado inédita ao Reino Unido
Estratégia britânica é usar o prestígio da monarquia para se aproximar de Trump, que se reúne com o premiê Keir Starmer nesta quinta-feira
Clique aqui e escute a matéria
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou nesta quarta-feira (17) uma histórica segunda visita de Estado ao Reino Unido, uma honraria diplomática que nenhum outro presidente americano havia recebido. Ele foi recebido pelo Rei Charles III com toda a pompa e circunstância no Castelo de Windsor.
A visita, que durará dois dias, é vista como um grande esforço do governo britânico para estreitar os laços com um presidente cético em relação à ordem mundial tradicional. A estratégia é usar o prestígio da monarquia para, nas palavras da reportagem do Estadão, "bajular" Trump e melhorar a relação com Washington.
O dia foi marcado por uma grandiosa recepção, com desfile em carruagens puxadas a cavalo e uma guarda de honra com 1.300 soldados, planejada para impressionar o presidente americano. Um banquete de Estado para 160 convidados está previsto para a noite.
A sombra de Epstein
A visita, no entanto, também é acompanhada por polêmicas. O grupo de ativistas "Led By Donkeys" projetou uma imagem de Donald Trump ao lado do criminoso sexual Jeffrey Epstein em uma das torres do Castelo de Windsor. Quatro pessoas foram presas pelo ato.
O caso Epstein também gerou uma crise recente para o anfitrião de Trump, o primeiro-ministro Keir Starmer, que na semana passada demitiu seu embaixador em Washington por causa de laços com o falecido financista.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Agenda
Nesta quinta-feira (18), Trump terá a reunião de trabalho de sua visita, um encontro com o primeiro-ministro Keir Starmer. Na pauta, estão a guerra na Ucrânia, o conflito em Gaza e a assinatura de um novo acordo de tecnologia entre os dois países.
(Com informações do Estadão Conteúdo e de agências internacionais).
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />