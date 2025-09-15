Trump anuncia segundo ataque a cartéis de drogas venezuelanos em meio a tensões com Maduro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sobre Oriente Médio, Trump voltou a dizer que Israel não o avisou com antecedência sobre o ataque no Catar e que Netanyahu não visitará o emirado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (15), que ordenou um segundo ataque contra organizações criminosas que classificou como "cartéis de tráfico de drogas extraordinariamente violentos e narcoterroristas".

Em publicação na Truth Social, ele afirmou que a ação foi conduzida por militares americanos na manhã de hoje enquanto integrantes de um grupo venezuelano transportavam drogas em águas internacionais com destino aos EUA.

Trump disse que três homens morreram no ataque e que nenhuma força americana foi ferida. Ele reforçou que, em sua avaliação, "esses cartéis representam uma ameaça à Segurança Nacional, à Política Externa e a interesses vitais dos EUA". "Fiquem avisados - se você estiver transportando drogas que podem matar americanos, estamos caçando você", escreveu.

O republicano ainda declarou que as atividades dessas organizações causaram consequências "devastadoras nas comunidades americanas por décadas, matando milhões de cidadãos" e acrescentou que isso "nunca mais" será tolerado.

O anúncio ocorre após um primeiro ataque no sul do Caribe, confirmado em 2 de setembro pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Na ocasião, Rubio disse que a embarcação havia partido da Venezuela e era operada por uma organização narcoterrorista.

Pouco depois do primeiro ataque, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que "defenderá a soberania do país" e pediu a Trump que abra diálogo para evitar um conflito. O aumento das operações militares americanas no Caribe também levou Caracas a elevar o tom. Na semana passada, Nicolás Maduro anunciou a criação de 284 pontos de "frente de batalha" com tropas, policiais e milícias civis espalhados por todo o país. Segundo ele, a Venezuela está "pronta para uma luta armada, se for necessário".

O republicano ainda comentou que os EUA têm "provas gravadas sobre barco com drogas na Venezuela", quando perguntado sobre um segundo ataque contra organizações consideradas criminosas pelo governo americano.

TIK TOK

Trump também afirmou nesta segunda que falará com o presidente chinês, Xi Jinping, na sexta-feira sobre um acordo significativo para o TikTok. "Talvez o TikTok possa nos aproximar da China", afirmou ele em coletiva de imprensa.

ORIENTE MÉDIO

À respeito do Oriente Médio, Trump voltou a dizer que Israel não o avisou com antecedência sobre o ataque no Catar e que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não visitará o emirado.

Ele voltou a cobrar a libertação "imediata" dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas e sugeriu que, se isso não ocorrer, tudo o que havia sido acordado anteriormente pode ser alterado.

Em publicação na Truth Social, o republicano disse ter lido uma notícia segundo a qual o Hamas teria transferido reféns para a superfície a fim de usá-los como escudos humanos contra a ofensiva terrestre de Israel. "Espero que os líderes do Hamas saibam no que estão se metendo se fizerem uma coisa dessas. Isso é uma atrocidade humana como poucas já vistas antes", escreveu.

Trump não especificou qual reportagem havia lido. Mais cedo, o jornal britânico The Telegraph publicou relato de uma mãe israelense que afirmou que seu filho estaria servindo como "escudo humano" na superfície de Gaza.