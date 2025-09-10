Donald Trump confirma morte de Charlie Kirk após ataque a tiros em universidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ativista conservador e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento universitário em Utah; Morte foi confirmada pelo presidente nas redes sociais

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações de Estadão Conteúdo

O influenciador conservador norte-americano Charlie Kirk, de 31 anos, morreu após ser baleado durante um evento na Utah Valley University, em Orem, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

De acordo com a universidade, um disparo partiu de um prédio próximo ao local do evento. Um suspeito foi detido.

Kirk era cofundador da Turning Point USA, considerada a maior organização conservadora de jovens do país, e um dos principais aliados de Trump. Seu trabalho foi fundamental para mobilizar apoio juvenil ao republicano em eleições recentes.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o ativista discursava diante de uma multidão quando um estampido foi ouvido. Nas imagens, ele chega a levar a mão ao pescoço antes de cair da cadeira, o que causou correria entre os presentes.

Trump lamentou a morte em publicação no Truth Social e destacou a influência de Kirk no movimento conservador norte-americano.

FBI confirma que suspeito de atirar em Kirk está sob custódia

Em publicação no X, Kash Patel, diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), afirmou que o suspeito do tiroteio que matou Charlie Kirk estava sob custódia.

"Agradecemos às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria com o FBI. Forneceremos atualizações assim que possível" disse Patel.

Saiba como se inscrever na newsletter JC