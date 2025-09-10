Donald Trump confirma morte de Charlie Kirk após ataque a tiros em universidade
Ativista conservador e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento universitário em Utah; Morte foi confirmada pelo presidente nas redes sociais
Por
Pedro Beija
Publicado em 10/09/2025 às 20:44
| Atualizado em 10/09/2025 às 20:47
*Com informações de Estadão Conteúdo
O influenciador conservador norte-americano Charlie Kirk, de 31 anos, morreu após ser baleado durante um evento na Utah Valley University, em Orem, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pelo presidente dos EUA, Donald Trump.
De acordo com a universidade, um disparo partiu de um prédio próximo ao local do evento. Um suspeito foi detido.
Kirk era cofundador da Turning Point USA, considerada a maior organização conservadora de jovens do país, e um dos principais aliados de Trump. Seu trabalho foi fundamental para mobilizar apoio juvenil ao republicano em eleições recentes.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o ativista discursava diante de uma multidão quando um estampido foi ouvido. Nas imagens, ele chega a levar a mão ao pescoço antes de cair da cadeira, o que causou correria entre os presentes.
Trump lamentou a morte em publicação no Truth Social e destacou a influência de Kirk no movimento conservador norte-americano.
FBI confirma que suspeito de atirar em Kirk está sob custódia
Em publicação no X, Kash Patel, diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), afirmou que o suspeito do tiroteio que matou Charlie Kirk estava sob custódia.
"Agradecemos às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria com o FBI. Forneceremos atualizações assim que possível" disse Patel.
