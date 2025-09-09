Governo Trump fala em "meios militares" ao responder sobre Brasil e julgamento de Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Resposta foi ao site Public News, que questionou se o governo americano considerava ações adicionais caso Bolsonaro fosse condenado

Clique aqui e escute a matéria

A Casa Branca, por meio da porta-voz Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira (9) que o governo de Donald Trump está preparado para usar "meios militares" para "proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo". A declaração foi feita em referência a uma possível condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

Leavitt respondeu a uma pergunta do repórter Michael Shellemberger, do site Public News, que questionou se o governo americano considerava ações adicionais caso Bolsonaro fosse condenado e impedido de concorrer. "O presidente [dos EUA, Donald Trump] não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo", disse a porta-voz. Ela completou que "a liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos", e por isso o governo já havia tomado ações contra o Brasil.

Apesar da declaração, Leavitt ressaltou que "não há nenhuma ação adicional" contra o governo brasileiro no momento. A fala da porta-voz foi repostada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

RESPOSTA DO BRASIL

Por meio das redes sociais, a ministra Gleisi Hoffmann criticou a fala da Casa Branca. "Não bastam as tarifas contra nossas exportações, sanções ilegais contra ministros do governo, STF e suas famílias. Agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia", disse.

Em outra frente, o Itamaraty disse, em nota, que o "governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia".

"O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania. O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais", pontuou.



