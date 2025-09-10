Macron e Otan reiteram apoio à Polônia após incursão russa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em resposta, a Rússia alegou que a Polônia está "espalhando mitos" e que o ataque desta madrugada não incluiu o território polonês

O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou nesta quarta-feira (10) o apoio da França à Polônia e enfatizou prontidão em contribuir ainda mais para o fortalecimento da defesa aérea polonesa e a segurança do Flanco Oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Acabei de falar com o primeiro-ministro polonês e com o secretário-geral da Otan após a incursão de vários drones russos no espaço aéreo polonês. Essas incursões são intoleráveis e fornecem mais uma demonstração da postura escalatória da Rússia" escreveu Macron na rede X.

Mark Rutte, secretário-geral da Otan, afirmou que os aliados da organização se solidarizam com a Polônia e denunciam o comportamento imprudente da Rússia após a violação do espaço aéreo polonês por drones.

"Os Aliados estão determinados a defender cada centímetro do território aliado. Monitoraremos a situação de perto, com nossas defesas aéreas sempre a postos", acrescentou ele em publicação no X.

Para Ben Hodges, ex-comandante-geral do Exército dos EUA na Europa, Moscou deve ter percebido que ainda "não aprendemos com o que a Ucrânia vem enfrentando há anos". "Não estamos absolutamente preparados para isso... e agora eles estão à nossa porta", afirmou.

DONALD TRUMP

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, conversaram sobre as "múltiplas violações do espaço aéreo polonês por drones russos", que ocorreram na noite passada. Outros líderes como o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, demonstraram apoio à Varsóvia.

Em resposta, a Rússia alegou que a Polônia está "espalhando mitos" e que o ataque desta madrugada não incluiu o território polonês.