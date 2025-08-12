fechar
Mundo | Notícia

Trump e Putin vão se reunir pessoalmente para entender como acabar com a guerra

Segundo a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não participará desse primeiro encontro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/08/2025 às 21:23
Trump e Putin vão se reunir pessoalmente para entender como acabar com a guerra
Trump e Putin vão se reunir pessoalmente para entender como acabar com a guerra - Reprodução do 'X' / @sputnik_brasil

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira (12) que a ideia da reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin é entender como acabar com a guerra e que, por isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não participará desse primeiro encontro.

Em coletiva de imprensa, Leavitt disse que a reunião de Trump e Putin será a dois e que talvez haja planos de o republicano viajar para a Rússia no futuro.

Sobre as relações com a China, ela comentou que Trump pode estender a redução das vendas na China para outras empresas, além da Nvidia e AMD.

No que diz respeito à polêmica envolvendo os dados do payroll, Karoline Leavitt comentou que o plano é que as estatísticas de trabalho continuem com publicação mensal.

"Precisamos analisar os meios e métodos para obter os dados sobre a mão de obra", pontuou. Mais cedo, o economista indicado por Trump para liderar o Escritório de Estatísticas de Trabalho (BLS, na sigla em inglês), E.J. Antoni, sugeriu suspender a divulgação mensal do relatório de emprego do país, o payroll, até que dados anteriores sejam corrigidos.

A secretária de Imprensa também confirmou que Trump está considerando entrar com uma ação judicial contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

Apelo da União Europeia

Os líderes da União Europeia (UE) voltaram a apelar nesta terça-feira (12) para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, leve em conta os interesses da Ucrânia no encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, marcado para sexta-feira (15), no Alasca.

Em um comunicado divulgado nesta terça, os europeus dizem que "acolhem os esforços do presidente Trump para acabar com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia". Mas, ressaltam, "o caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem a Ucrânia."


"Uma paz justa e duradoura que traga estabilidade e segurança deve respeitar o direito internacional, incluindo os princípios de independência, soberania, integridade territorial e que as fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força", diz a declaração.

Os europeus buscam exercer alguma influência sobre a cúpula da qual foram excluídos. Trump tenta convencer Putin a pôr fim à guerra, mas já sinalizou que um acordo deverá incluir a transferência de territórios da Ucrânia para a Rússia - o que desagrada os europeus.

