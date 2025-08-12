Consultoria mostra que Trump cumpre promessa de campanha e que realidade econômica mudará para redução do déficit fiscal americano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Oxford Group lembra que ações foram pautadas e que Trump se elegeu com propostas que não foram levadas a sério pelos países, exceto pela China.

Numa análise sobre as novas relações do governo Trump com o Brasil, a Oxford Group, uma empresa de consultoria especializada para empresários latinos nos Estados Unidos com atuação, há 52 Anos de experiência em várias áreas dos quais 41 com presença em dezenas de estados americanos e com uma força de trabalho de 120 colaboradores, consultores e associados afirma que se não os empresários brasileiros não entenderem a nova realidade econômica a nível global, seguramente vão ficar na turma dos que choram.



O texto distribuído em sua newsletter semanal afirma que será preciso entender a história e o que está por trás de cada decisão das duas grandes potências econômicas da região.”Se não atentarmos aos interesses de cada parte, seremos o ventríloquo, o bobo da corte” adverte.



China se preparou



Segundo a consultoria, a China, há quase meio século, vem se preparando com planejamento, habilidade e competência para ser a maior potência do mundo, subordinando a economia aos interesses do Estado. Ela fez um plano de domínio de longo prazo e passou a implantá-lo com disposição, qualidade e maestria.



“Os Estados (ainda dentro do conceito de liberalismo econômico, democrático), assim como as principais economias ocidentais, seguiram desfrutando da globalização, dando crescimento e bem-estar à sua população, comprando onde fosse mais barato, transferindo sua produção onde fosse mais econômico e deixando de ser o centro do desenvolvimento tecnológico”.



Donald Trump apresenta a tabela de taxação no dia 3 de abril de 2025. - Divulgação

Reservas depositadas



Eles também se beneficiaram de ter o dólar como moeda de troca e de negócios internacionais, eles não se preocuparam com o fato de que outros países fossem titulares de grandes reservas de sua moeda e títulos públicos, assim como de ter uma balança comercial altamente deficitária, pois podiam cobrir com emissões infinitas, diz a análise.



“Mas agora, prossegue a Oxford Group, os Estados Unidos se deram conta que estavam quebrados, pois sua dívida pública, no último governo, aumentou mais de 50% em relação ao que havia sido acumulado desde a sua independência.

Inflação continua



Também perceberam que a sua inflação era auto-alimentada, pois os produtos que não entravam na conta oficial cresciam exponencialmente, como combustíveis e alimentos, enquanto o cidadão sentia o efeito no bolso. E que estavam transferindo, gradualmente, sua tecnologia a outros países - à China em particular - através da falta de controle não raro em espionagem e transferência feita pelas próprias empresas americanas



“Eles perceberam que sua segurança estava comprometida, pois não tinham como cobrir seu déficit comercial, o dólar perdia valor por não ter sustentação econômica, sua população dependia de produtos vindos do exterior e a logística — inclusive as rotas de navegação — estavam sob domínio da China e, finalmente, que não tinham como sustentar a segurança do mundo, pois ela foi terceirizada sem ônus significativos para os aliados.



Dito na campanha



Segundo a consultoria foi esse quadro que ficou claro no programa do candidato Donald Trump em 2024 quando prometeu cortar gastos do governo central, cancelando recursos destinados à ajuda no exterior que não sejam especificamente do interesse nacional; cortar despesas internas, criando programas de análise da utilidade de cada gasto e criar um sistema de tarifas aos bens que entram no país com os objetivos de:



E aumentar a arrecadação direta via tarifas de modo a ajudar na diminuição do déficit público; dar competitividade à indústria americana; estimular a transferência de indústrias de volta para os Estados Unidos; atrair novos investimentos industriais para o país e trazer o desenvolvimento tecnológico de volta aos Estados Unidos.



Nordeste vem se coinsolidando como exportador de pescados para os Estados Unidos. - Divulgação

Tarifaço com ajuda via CNPJ



O presidente da Abipesca, Eduardo Naslavsky, defende que a ajuda do governo às empresas atingidas pelo tarifaço do governo Trump seja feita com base na consulta aos CNPJs das empresas que exportaram levando-se, por exemplo, o que elas venderam no segundo semestre de 2024.



“Não precisa ser a fundo perdido. Basta que seja com um taxa de juros compatível e que permita aos exportadores ficar ativos nesse período enquanto o governo e as entidades tentam abrir negociações” afirma lembrando que o Banco do Brasil e o BNDES e os demais bancos repassadores têm capacidade de promover esse apoio emergencial ao setor de pesca como aos demais setores se focar em quem tem histórico de exportação.



Ele lembrou que no caso da pesca, o Brasil entrou nos Estados Unidos dentro de uma ação do próprio governo americano reduzir a dependência da China. Tanto que no ano passado o setor cresceu 32%, diz Naslavsky.



A base de dados do MDIC exibe quem exportou e o que ela é capaz de suportar se conseguir financiamento para manter os empregos, a cadeia produtiva e formar um estoque que será vendido quando as negociações forem feitas. Além disso, o que o governo Trump vai arrecadar não será relevante se comparado ao que significa em termos de segurança alimentar, diz o empresário.



Prefeitura paga R$ 2,5 milhões pela limpeza do terreno de novo habitacional



AC Demolidora recebeu da Prefeitura do Recife quase R$ 2,5 milhões para a demolição de 85 casas em Boa Viagem. - Fernando Castilho

Para a empresa AC Demolidora, a Prefeitura do Recife pagou quase R$ 2,5 milhões (R$2.425.600,23) para a demolição de 85 casas remoção e limpeza de cinco quarteirões na Avenida Vinte de Janeiro onde programa a construção de dois habitacionais com 000 unidades financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1.



As obras têm prazo de quatro meses e 15 dias que estão sendo finalizadas esta semana com a demolição das últimas casas do quinto quarteirão no cruzamento com a Rua Barão de Souza Leão e a Avenida Sul nas proximidades da Estação Aeroporto do Metrô do Recife.



Habitacionais Faixa1

Os terrenos vão abrigar dois conjuntos residenciais como um total de 528 apartamentos financiados pela Caixa Econômica para a Prefeitura do Recife na modalidade FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) que atende famílias de baixa renda.



O modelo FAR atende a imóveis com valores de até R$164 mil e são encaixados na Faixa 1 que entrega os imóveis de graça para as famílias selecionadas. O conjunto Vila Aeronáutica I com 288 unidades foi feito pela Construtora Baptista Leal. O Vila Aeronáutica II com 240 unidades foi feito pela Construtora Nord cujas propostas foram selecionadas pelo Ministério das Cidades.

Prefeitura do Recife pagou quase R$ 2,5 milhões para a demolição de 85 casas em Boa Viagem. - Divulgação

Partiu Caracas



Para quem deliberadamente deseja conhecer a Venezuela a GOL Linhas Aérea iniciou de suas novas operações sem escalas entre o Aeroporto de Guarulhos e o Aeroporto de Maiquetía - Simón Bolívar, o maior do país vizinho, que atende a capital, São quatro frequências semanais de ida e volta entre os dois aeroportos, às terças, quintas, sábados e domingos.



Fiscais da ANP



A Agência Nacional do Petróleo voltou a fazer os levantamentos semanais de preços que haviam sido reduzidos por absoluta falta de dinheiro no seu orçamento. O levantamento está retomando a previsão do total de 417 localidades pesquisadas, até o final de 2025. Mas o aumento do número de localidades vai ocorrer gradualmente.

A crise de orçamento da ANP, a agência mais arrecada em termos de taxas e serviços obrigaram a que até mesmo o Escritório Central do Rio de Janeiro passasse a funcionar em horário reduzido, enquanto a sede em Brasília só voltou a funcionar, de 8 às 18h deste mês.



Primeiro caminhão movido a hidrogênio da GWM Hydrogen powered by FTXT já está no Brasil. - Divulgação

Movido a hidrogênio



Depois da ByD com sua fábrica de ônibus elétricos chegou a vez da GWM com caminhões. O primeiro caminhão movido a hidrogênio da GWM Hydrogen powered by FTXT chegou ao Brasil numa nova etapa nos esforços da marca para avançar em soluções de transporte pesado com emissão zero.



A FTXT é a subsidiária da GWM na China responsável pelo desenvolvimento de tecnologias de célula a combustível e componentes para que utilizem o hidrogênio. Fora do país asiático, ela adota a marca GWM Hydrogen, reforçando o posicionamento global da empresa nesse segmento. Os primeiros testes com o sistema de hidrogênio estão programados para setembro, em parceria com universidades brasileiras, incluindo a Universidade de São Paulo (USP).



Feira Multimodal



A Multimodal Nordeste 2025 no Recife Expo Center, encerrou com negócios gerados de R$330 milhões e público de nove mil visitantes. A feira dobrou o número de expositores e já anunciou para 2026 uma expansão de 1.500 m2 e mais de 30 estandes extras, chegando a 130 expositores.



Expansão pela RMR

O município de Abreu e Lima recebe loja do Novo Atacarejo com geração de 300 empregos em diversas funções, incluindo vagas para pessoas com deficiência. Será a sexta da rede na Região Metropolitana do Recife e a 37ª em operação entre Pernambuco e Paraíba. O plano de expansão para 2025 prevê cinco novas unidades - duas já abriram as portas.



As faixas de rolamento passaram de quatro para seis nos dois sentidos de tráfego e a geometria do novo viário agora tem curvas e retornos - JAILTON JR./JC IMAGEM

Memória ferroviária



O Consórcio Novo Recife, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Instituto da Cidade Pelópidas da Silveira (ICPS) estão promovendo encontro para traçar vocações e potenciais para o Parque da Memória Ferroviária.

Além dos trilhos e da antiga estação ferroviária, há vários bens de interesse histórico-cultural, como o galpão-casario, galpões de manutenção dos vagões e locomotivas e antiga estação de passageiros. Eles serão restaurados pelo Consórcio Novo Recife, sob investimento de R$30 milhões, e serão entregues à gestão municipal.



Alvo de fraudes



O Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian capturou o crescimento de golpes no público jovem identificado como pessoas com até 25 anos. No segmento, os ataques cresceram 50,2% em abril de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento ainda aponta que o país registrou 1.101.410 tentativas de fraude no mês, o equivalente a uma a cada 2,4 segundos — volume que mantém o patamar acima de 1 milhão desde janeiro.



Endividamento



A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela CNC e Fecomércio-PE, revela que 80,4% das famílias recifenses estavam endividadas em julho de 2025. Em termos absolutos foram 425 mil famílias com algum tipo de dívida, com destaque para o cartão de crédito, citado por 93,1% dos endividados. Dentre os endividados, 24,9% relataram ter contas em atraso, o que representa aproximadamente 131 mil famílias.



