Avião com 49 pessoas a bordo cai no Extremo Oriente da Rússia

Uma inspeção aérea do local sugeriu que não havia sobreviventes, informou a agência de notícias russa Interfax. As condições climáticas eram adversas

Um avião de passageiros com 49 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira, 24, na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia, anunciaram autoridades locais. Um helicóptero Mi-8 operado pela autoridade de aviação civil russa Rosaviatsia "detectou a fuselagem da aeronave em chamas", disse o Ministério de Situações de Emergência no Telegram.

Uma inspeção aérea inicial do local sugeriu que não havia sobreviventes, informou a agência de notícias russa Interfax, citando fontes não identificadas dos serviços de emergência. As fontes também afirmaram que havia condições climáticas adversas na área.

Imagens do local do acidente divulgadas pela mídia estatal russa mostram destroços espalhados pela densa floresta, cercados por colunas de fumaça.

O Ministério Público de Transportes do Extremo Oriente informou que o local do acidente ficava 15 quilômetros ao sul de Tynda. A autoridade afirmou em um comunicado online que o avião tentou uma segunda aproximação enquanto tentava pousar, quando o contato foi perdido.

O governador da região, Vasili Orlov, havia alertado que a aeronave, que voava entre Blagoveshchensk e Tinda, havia desaparecido do radar.

Acidentes de avião e helicóptero são comuns no Extremo Oriente Russo, uma região remota e pouco povoada, onde muitas viagens precisam ser feitas por via aérea devido às grandes distâncias.

Autoridades iniciaram uma investigação sobre a acusação de violações de segurança de voo que resultaram em várias mortes, um procedimento padrão em acidentes de aviação.