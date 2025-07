Avião da Força Aérea de Bangladesh e deixa vários mortos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Aeronave atingiu o refeitório de uma faculdade dez minutos após decolar; autoridades investigam causas do acidente, que aconteceu na capital do país

Um avião da Força Aérea de Bangladesh caiu nesta segunda-feira (21) sobre uma instituição de ensino no bairro de Uttara, na capital Daca, resultando na morte de 19 pessoas e deixando mais de 50 feridas, segundo equipes de resgate.

A aeronave de treinamento decolou e permaneceu em voo por cerca de dez minutos antes de cair dentro do campus de uma faculdade, segundo informou o departamento de relações públicas das Forças Armadas do País. O impacto ocorreu por volta das 13h18 no horário local (4h18 em Brasília), no norte da cidade.

O local atingido foi o refeitório da instituição. Testemunhas relataram que a estrutura foi destruída com a queda.

Feridos com queimaduras e estrutura colapsada

Entre os feridos, há crianças e adultos, a maioria com queimaduras. O número de mortos pode aumentar nas próximas horas, de acordo com um porta-voz militar que acompanha as operações no local.

Equipes de emergência atuaram para conter o fogo e resgatar vítimas entre os escombros. O chefe do governo interino, Muhammad Yunus, afirmou que uma investigação será conduzida para esclarecer as causas da queda e que o Estado oferecerá suporte às vítimas e seus familiares.

Avião militar da Força Aérea de Bangladesh caiu dentro do campus de uma faculdade no bairro de Uttara, no norte da cidade de Daca, a capital do país, nesta segunda-feira, 21 de julho de 2025.

Tragédias aéreas

O caso ocorre pouco depois de outro acidente de grandes proporções na região. Em junho, uma aeronave da Air India caiu sobre um alojamento estudantil em Ahmedabad, na Índia, matando quase todos os passageiros e mais 19 pessoas em terra.

O episódio foi classificado como o pior desastre aéreo da última década.

Em Bangladesh, ainda não há informações sobre suspensão de voos de treinamento ou mudanças nos protocolos da Força Aérea. As autoridades não confirmaram o modelo da aeronave envolvida.

