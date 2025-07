Avião militar cai em escola em Bangladesh e deixa ao menos 19 mortos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao menos 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nesta segunda-feira (21) após a queda de uma aeronave de treinamento da Força Aérea de Bangladesh no campus de uma escola em Daca, capital do país, logo após a decolagem. O piloto está entre os mortos, de acordo com autoridades locais.

Militares e um oficial do corpo de bombeiros informaram que a aeronave F-7 BGI, de fabricação chinesa, caiu no campus da Milestone School and College, no bairro de Uttara, no início da tarde, quando os alunos estavam assistindo às aulas.

O corpo de bombeiros e a defesa civil disseram que a maioria dos mortos eram estudantes e que 116 pessoas foram resgatadas com ferimentos - muitas delas, com queimaduras.

O governo anunciou um dia de luto nacional nesta terça-feira, 22, com bandeiras hasteadas a meio-mastro em todo o país.

Os militares disseram que o jato decolou da base aérea de Kurmitola, em Daca, às 13h06 no horário local (04h06 no horário de Brasília), e caiu logo depois, pegando fogo imediatamente. O governo disse que a aeronave "sofreu um mau funcionamento técnico", mas que um comitê de alto nível da Força Aérea conduziria uma investigação para determinar a causa.

O tenente de voo Md. Toukir Islam fez "todos os esforços para desviar a aeronave de áreas densamente povoadas em direção a um local menos habitado", disseram os militares. "Infelizmente, a aeronave se chocou contra um prédio de dois andares" dentro da escola.

ACIDENTE AÉREO MAIS MORTAL

Esse é o acidente aéreo mais mortal da história recente na capital de Bangladesh.

A mídia local indicou que a maioria dos feridos também eram estudantes. Os parentes entraram em pânico no local enquanto os socorristas, usando triciclos ou qualquer outra coisa disponível, transportavam os feridos para os hospitais locais. Uma cena desesperadora se desenrolou quando o acidente ocorreu.

Moradores locais e equipes de resgate carregavam estudantes feridos no colo, enquanto pais preocupados corriam freneticamente. Um pai corria com a filha em seus braços. Uma mãe gritava, tendo encontrado seu filho mais novo, mas procurando desesperadamente pelo mais velho. Os alunos disseram que os prédios da escola tremeram violentamente, seguidos de uma grande explosão, fazendo-os correr em busca de segurança.

Gritos e desespero tomaram conta do ar em um hospital próximo. Os médicos do Uttara Adhunik Hospital informaram que mais de 60 alunos, muitos com idades entre 12 e 16 anos, foram transferidos para um hospital especializado em queimaduras depois de chegarem com ferimentos.

No local do acidente, os soldados usaram megafones para controlar a multidão, complicada pela densa população da área, uma estação de metrô próxima e várias lojas e casas ao redor. Já é noite de segunda-feira em Daca e os socorristas continuam a vasculhar os escombros em busca de corpos.

O líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, prometeu uma investigação, expressando seu profundo pesar pelo "acidente de partir o coração" na Milestone School and College.

Em uma declaração, ele lamentou a perda "irreparável" sofrida pelo "pessoal da Força Aérea, alunos, pais, professores, funcionários e outros", afirmando ser "um momento de profunda tristeza nacional".

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou choque e tristeza pelo "trágico acidente aéreo em Daca" que resultou na perda de muitas vidas, inclusive de jovens estudantes.

"Nossos corações estão com as famílias enlutadas", disse Modi em um post no X, antigo Twitter. "A Índia é solidária com Bangladesh e está pronta para estender todo o apoio e assistência possíveis."

Rafiqa Taha, uma estudante que não estava presente no momento do acidente, disse à reportagem por telefone que a escola, com cerca de 2 mil alunos, oferece aulas do ensino fundamental ao médio. "Eu estava apavorado assistindo aos vídeos na TV", disse o jovem, de 16 anos. "Meu Deus! É a minha escola."