Donald Trump é diagnosticado com insuficiência venosa crônica, informa Casa Branca

Diagnóstico foi feito após um exame médico para investigar um inchaço nas pernas; porta-voz do governo afirmou que se trata de uma "condição comum"

A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira (17) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 79 anos, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica.

O diagnóstico foi feito após um exame médico para investigar um inchaço nas pernas.



De acordo com a porta-voz do governo, Karoline Leavitt, a avaliação médica revelou que o republicano sofre de uma condição caracterizada pelo funcionamento inadequado das veias das pernas, o que dificulta o retorno do sangue ao coração.

Leavitt afirmou que se trata de uma "condição comum e benigna".

A Casa Branca também informou que não foram encontrados indícios de trombose venosa profunda ou de doenças arteriais.



Presidente dos EUA apresentou hematomas em aparições recentes

O comunicado também abordou rumores relacionados a fotos recentes que mostravam hematomas nas mãos de Trump.

A porta-voz explicou que os sinais visíveis foram causados por "uma leve irritação dos tecidos moles", resultado de apertos de mão frequentes e do uso regular de aspirina.

Trump utiliza o medicamento como medida preventiva para a saúde cardiovascular.



A Casa Branca ressaltou que o presidente foi submetido a uma série de exames, incluindo

hemograma completo

painel metabólico abrangente

testes de coagulação

d-dímero

peptídeo natriurético tipo B

biomarcadores cardíacos

A sede do Executivo dos EUA afirmou que todos os resultados estavam dentro dos parâmetros considerados normais.



O comunicado concluiu reafirmando que "o presidente continua com excelente saúde".



